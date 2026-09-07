Я решила вырастить лимон из косточки и посадила несколько. Хотя до плодоношения моим растениям еще далеко, их активный рост внушает оптимизм.

Я начала с выбора семян, точнее, лимонов. Купила в магазине такие, какие хотела бы видеть на дереве: крупные и плотные. Семян выбрала побольше, так как не все они прорастут, и не все ростки станут деревьями.

Подготовила несколько маленьких горшочков с грунтом, состоящим из 3 частей дерновой земли, 1 части песка и 1 части перегноя. Семена заглубила на 3-4 см, полила и накрыла пленкой. Горшочки разместила на солнечном подоконнике, так как лимоны, происходящие из субтропиков, любят солнце. Раз в неделю поднимала пленку и немного увлажняла грунт.

Примерно через месяц треть семян дала всходы. Я продолжаю умеренный полив и раз в 4-5 дней опрыскиваю растения из пульверизатора. Постоянно вращаю горшки, чтобы лимоны освещались со всех сторон. Раз в месяц подкармливаю их настоем скошенной травы.

Скоро моим растениям исполнится год, и я уже приготовила горшки побольше для пересадки, так как такую пересадку нужно делать ежегодно. Хотела сразу сажать семена в большие горшки, но знакомые цветоводы отговорили меня. В больших горшках маленькие лимоны плохо растут, а иногда и погибают.

"1000 секретов".