Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками редким домашним снимком своего мужа — режиссера Андрея Кончаловского. В августе ему исполнилось 89 лет.

На фотографии Кончаловский отдыхает на свежем воздухе, расположившись в большом мягком кресле. Никаких пространных комментариев к семейному кадру Высоцкая добавлять не стала, ограничившись двумя словами: «Моя любовь».

Фото: соцсети.

Высоцкая и Кончаловский вместе уже почти три десятилетия. Они познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а в 1998-м поженились. У супругов двое общих детей — дочь Мария и сын Петр.

В последние годы пара старается не раскрывать лишних подробностей семейной жизни, хотя Высоцкая периодически публикует фотографии мужа и посвящает ему теплые послания. В августе, поздравляя Кончаловского с 89-летием, она также назвала его своей «опорой и любовью».

Недавно стало известно и еще об одном важном событии в семье. Высоцкая рассказала, что несколько лет назад они с мужем удочерили девочку Соню. По словам актрисы, решение не афишировать это раньше было сознательным — супруги хотели защитить ребенка от излишнего внимания.

Сама 53-летняя Высоцкая остается активной в социальных сетях: публикует фотографии из путешествий и повседневной жизни, рассказывает о работе и делится кулинарными рецептами. Однако совместные кадры с Кончаловским появляются значительно реже — поэтому новый снимок режиссера привлек особое внимание поклонников пары.