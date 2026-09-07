Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Моя любовь»: Юлия Высоцкая показала редкое фото 89-летнего Андрея Кончаловского 0 98

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
ФОТО: Instagram

Юлия Высоцкая поделилась с поклонниками редким домашним снимком своего мужа — режиссера Андрея Кончаловского. В августе ему исполнилось 89 лет.

На фотографии Кончаловский отдыхает на свежем воздухе, расположившись в большом мягком кресле. Никаких пространных комментариев к семейному кадру Высоцкая добавлять не стала, ограничившись двумя словами: «Моя любовь».

socseti.jpg

Фото: соцсети.

Высоцкая и Кончаловский вместе уже почти три десятилетия. Они познакомились в 1996 году на фестивале «Кинотавр» в Сочи, а в 1998-м поженились. У супругов двое общих детей — дочь Мария и сын Петр.

В последние годы пара старается не раскрывать лишних подробностей семейной жизни, хотя Высоцкая периодически публикует фотографии мужа и посвящает ему теплые послания. В августе, поздравляя Кончаловского с 89-летием, она также назвала его своей «опорой и любовью».

Недавно стало известно и еще об одном важном событии в семье. Высоцкая рассказала, что несколько лет назад они с мужем удочерили девочку Соню. По словам актрисы, решение не афишировать это раньше было сознательным — супруги хотели защитить ребенка от излишнего внимания.

Сама 53-летняя Высоцкая остается активной в социальных сетях: публикует фотографии из путешествий и повседневной жизни, рассказывает о работе и делится кулинарными рецептами. Однако совместные кадры с Кончаловским появляются значительно реже — поэтому новый снимок режиссера привлек особое внимание поклонников пары.

×
#социальные сети #личные отношения
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Бульон
Изображение к статье: Как часто нужно мыть и стирать дома: советы от экспертов
Изображение к статье: Ребенок просит завести собаку: как поступить
Изображение к статье: Стиль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вырастить лимон из косточки на подоконнике
Люблю!
Изображение к статье: гигантская тарелка
Техно
Изображение к статье: Ученые нашли «выключатель», который может заставить поджелудочную снова производить инсулин
Техно
Изображение к статье: Как правильно сажать тюльпаны осенью
Дом и сад
Изображение к статье: пограничник
ЧП и криминал
Изображение к статье: топливные краны
Бизнес
Изображение к статье: Как вырастить лимон из косточки на подоконнике
Люблю!
Изображение к статье: гигантская тарелка
Техно
Изображение к статье: Ученые нашли «выключатель», который может заставить поджелудочную снова производить инсулин
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео