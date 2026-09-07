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Опасности чувства вины и как помочь детям избавиться от этого груза 0 76

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Опасности чувства вины и как помочь детям избавиться от этого груза

Многие родители говорят своим детям: «Ты уже большой, а плачешь! Как тебе не совестно?» или «Такая хорошая девочка, а дразнишь подруг! Постыдись!». Эти фразы могут показаться безобидными, но прививать детям чувство вины опасно.

 

Дети еще не понимают, что хорошо, а что плохо, и как следует вести себя. Они просто делают то, что им хочется. Если ребенок ведет себя неправильно, важно его поправить и научить, как нужно поступать, а не нагружать его чувством вины, что может привести к комплексам. Человек, которого часто стыдили в детстве, может бояться проявлять себя, переживать о мнении окружающих, что подавляет его творческий потенциал и вызывает неудовлетворенность.

Я хочу, чтобы мои дети выросли свободными внутренне. Поэтому я никогда не виню их, даже если кто-то считает меня плохой матерью за это. Когда мой трехлетний сын плачет, я говорю ему: «Ну, поплачь, поплачь. Мужчины тоже иногда плачут». Он чувствует мою поддержку и быстро успокаивается. Когда моя старшая дочка (ей б лет) обзывает других или делает что-то непозволительное, я предлагаю ей остановиться и подумать, к чему приведет такое поведение: станет ли тот, кого она обижает, уважать ее больше или, наоборот, начнет недолюбливать? Обычно она соглашается, что дразниться не стоит, чтобы не наживать врагов.

"1000 секретов".

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