Ранее продавцы смартфонов рекомендовали разряжать батарею до нуля, а затем заряжать на 100%, повторяя эту процедуру. Однако такие советы устарели. Современные модели телефонов, как правило, используют литий-ионные аккумуляторы, которые требуют другого подхода.

Полная разрядка и зарядка были необходимы для никелевых батарей, которые не применяются более 10 лет. Для литий-ионных аккумуляторов важно поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%, чтобы избежать сильной разрядки и полной зарядки.

Эксперт также предостерегает от зарядки телефона на ночь. Длительное подключение к сети может привести к тому, что уровень заряда снизится с 100% до 99%. Частая практика ночной зарядки может сократить срок службы аккумулятора. Кроме того, существует риск возгорания, если контроллер выйдет из строя и энергия будет направлена в батарею.

Также развенчан миф о том, что старые зарядные устройства могут повредить современные смартфоны. Важно обращать внимание на выходные значения вольт и ампер. Если параметры адаптера совпадают или у старого адаптера они ниже, его можно использовать.