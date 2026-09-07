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Почему не стоит заряжать телефон ночью: мнение эксперта 0 119

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему не стоит заряжать телефон ночью: мнение эксперта

Советы по зарядке современных смартфонов.

 

Ранее продавцы смартфонов рекомендовали разряжать батарею до нуля, а затем заряжать на 100%, повторяя эту процедуру. Однако такие советы устарели. Современные модели телефонов, как правило, используют литий-ионные аккумуляторы, которые требуют другого подхода.

Полная разрядка и зарядка были необходимы для никелевых батарей, которые не применяются более 10 лет. Для литий-ионных аккумуляторов важно поддерживать уровень заряда в диапазоне от 20% до 80%, чтобы избежать сильной разрядки и полной зарядки.

 

Эксперт также предостерегает от зарядки телефона на ночь. Длительное подключение к сети может привести к тому, что уровень заряда снизится с 100% до 99%. Частая практика ночной зарядки может сократить срок службы аккумулятора. Кроме того, существует риск возгорания, если контроллер выйдет из строя и энергия будет направлена в батарею.

Также развенчан миф о том, что старые зарядные устройства могут повредить современные смартфоны. Важно обращать внимание на выходные значения вольт и ампер. Если параметры адаптера совпадают или у старого адаптера они ниже, его можно использовать.

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