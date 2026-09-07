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Проверенный способ придать волосам блеск 0 35

Люблю!
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проверенный способ придать волосам блеск

Длинные, но не очень густые волосы требуют особого ухода, чтобы выглядеть красиво и блестяще, как в рекламе.

 

Чтобы придать волосам блеск, можно использовать простое средство — корень лопуха. Его можно приобрести в сухом виде в аптеке или выкопать самостоятельно, предварительно тщательно промыв и просушив корни.

Для приготовления настоя на 1 литр воды потребуется 5-6 столовых ложек измельченного сырья. Корни лопуха заливаются водой и прогреваются на водяной бане в течение 15 минут, не допуская кипения. Затем кастрюлю накрывают крышкой и оставляют остывать до теплого состояния. После этого настой процеживается, и им ополаскиваются волосы после мытья шампунем. Смывать не нужно.

Я использую это средство 2-3 раза в неделю, и все знакомые замечают, что мои волосы стали выглядеть эффектно и блестяще.

"1000 секретов".

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