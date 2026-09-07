В детстве Роберту Блейдсу поставили тяжелый диагноз и предупредили родителей: мальчик, скорее всего, не доживет до девяти лет. Сегодня британцу 47, у него жена, две дочери, любимая работа и активная жизнь.

За плечами — две пересадки печени, хроническое отторжение, опасные кровотечения и десятилетия лечения. Сам фонд Liver UK называет его, насколько ему известно, самым долго живущим в Великобритании пациентом, которому печень пересадили в детстве.

В четыре недели оказался на грани смерти

Роберт родился в марте 1979 года. Проблемы со здоровьем проявились практически сразу. В возрасте около четырех недель ребенок перестал нормально есть, стал вялым и потерял силы. Мать настояла на повторном обращении к врачу, после чего малыша срочно госпитализировали с внутренним кровотечением. Состояние было настолько тяжелым, что врачи опасались, что он не переживет ночь.

После многочисленных обследований у Роберта обнаружили дефицит альфа-1-антитрипсина — наследственное заболевание, которое может приводить к тяжелому поражению печени. Родителям сообщили страшный прогноз: их сын вряд ли доживет до девяти лет.

Несмотря на это, семья старалась дать мальчику обычное детство. Они много путешествовали, ходили под парусом, гуляли и занимались активным отдыхом. Правда, болезнь постоянно напоминала о себе — один из морских походов пришлось срочно прервать из-за очередного сильного внутреннего кровотечения.

Первая печень не прижилась

К восьми годам состояние Роберта резко ухудшилось: появилась желтуха, практически исчез аппетит, не хватало сил. Из-за раздутого живота и желтого цвета кожи над мальчиком издевались сверстники. Тогда семья познакомилась с известным хирургом-трансплантологом сэром Роем Калном в Кембридже.

В феврале 1989 года раздался долгожданный звонок: нашелся донорский орган. Роберта срочно доставили в больницу, операция продолжалась около семи часов.

Но первая трансплантация не решила проблему. После выписки вновь появились асцит и желтуха. Через семь месяцев врачи сообщили семье, что пересаженная печень не справляется и необходима еще одна операция.

В сентябре 1989 года Роберту сделали вторую трансплантацию. На этот раз она оказалась успешной. Именно с этой печенью он живет до сих пор.

Регби вопреки запрету врачей

После восстановления Роберт решил не превращать болезнь в главное событие своей жизни. Он участвовал в соревнованиях для людей с трансплантированными органами, занимался плаванием, скалолазанием, парусным спортом и серфингом.

Более того, он даже играл в регби, хотя врачи категорически не рекомендовали ему контактные виды спорта.

В молодости Роберт работал инструктором по скалолазанию, гребле, серфингу и виндсерфингу, успел поработать в разных странах. Позже получил образование и построил карьеру в сфере международных морских перевозок. В 2009 году он женился на Эмме. У супругов родились две дочери.

Но болезнь не исчезла

Пересадка печени не означает полного выздоровления. Роберт всю жизнь принимает препараты, подавляющие иммунную систему и предотвращающие отторжение донорского органа.

В 2011 году, вскоре после рождения первой дочери, врачи диагностировали у него хроническое отторжение. Коррекция лекарственной терапии помогла стабилизировать ситуацию.

Позже вновь начались внутренние кровотечения. Одно из самых тяжелых произошло после ужина с друзьями: ночью Роберта рвало кровью, потребовалась госпитализация. После этого случая он полностью отказался от алкоголя.

В последующие годы были новые кровотечения, асцит, обследования и неожиданные госпитализации. В какой-то момент врачи даже обсуждали третью пересадку печени. Пока, однако, состояние Роберта остается стабильным.

«То, через что вы прошли, не определяет вас»

Сегодня Роберт продолжает вести активную жизнь. Вместе с семьей он ходит под парусом, занимается серфингом и виндсерфингом, путешествует, ходит в походы и занимается скалолазанием.

С момента второй, успешной трансплантации прошло уже почти 37 лет. А прогноз, согласно которому он мог не дожить даже до девятилетия, оказался далеко позади.

Сам Роберт сформулировал свой жизненный принцип просто: пережитое меняет человека, но не обязательно должно его ограничивать. Нельзя выбрать карты, которые выпадут, говорит он, зато можно решить, как ими распорядиться и с кем пройти свой путь.