Иногда проблема может быть связана с сердцем, гормонами и даже лекарствами.

Вздутие живота принято связывать с перееданием, газированными напитками или определенными продуктами. Однако если неприятное ощущение возникает регулярно и явной связи с питанием нет, причина может скрываться совсем в другом.

Терапевт, кардиолог и гастроэнтеролог Александр Осташков предупреждает: частое вздутие иногда указывает на системные нарушения, которые напрямую с желудочно-кишечным трактом не связаны.

1. Женские болезни

Органы малого таза находятся рядом с кишечником, поэтому некоторые гинекологические заболевания способны влиять на его работу.

Например, киста яичника или миома матки могут физически давить на соседние органы. В результате появляется ощущение тяжести, а живот начинает выпирать.

Еще одна возможная причина — эндометриоз. При нем вздутие может носить циклический характер: появляться за несколько дней до менструации и проходить после нее. Иногда эндометриоз ошибочно принимают за синдром раздраженного кишечника.

Кроме того, вздутие может встречаться при новообразованиях матки или яичников. На ранних стадиях другие выраженные симптомы иногда отсутствуют, поэтому специалисты напоминают о важности регулярных гинекологических осмотров и УЗИ.

2. Проблемы с сердцем

Неожиданно, но причиной увеличения живота могут стать и некоторые сердечные заболевания.

В частности, речь идет о правожелудочковой сердечной недостаточности. Если сердце не справляется с перекачиванием крови, она застаивается в венах. Жидкость может накапливаться в брюшной полости — развивается асцит, живот увеличивается в объеме, появляется ощущение тяжести и отечность.

Особенно насторожить должно сочетание вздутия с одышкой при обычной ходьбе, отеками ног к вечеру и повышенной утомляемостью. В таком случае врач советует не списывать проблему на питание, а обратиться к специалисту.

3. Ревматические заболевания

Ревматоидный артрит поражает не только суставы. Это системное заболевание, при котором хроническое воспаление может затрагивать внутренние органы, в том числе кишечник.

В результате может нарушаться его моторика и всасывание жидкости, появляются метеоризм, вздутие, диарея или запоры.

Еще один возможный механизм связан с вторичными изменениями, например амилоидозом. При поражении кишечника нарушается нормальное усвоение пищи, поэтому живот может вздуваться даже после небольшой порции.

Если одновременно со вздутием появились боли в суставах, утренняя скованность и слабость, это повод обратиться к врачу.

4. Гормональные нарушения

Причиной постоянного вздутия могут оказаться и нарушения в работе эндокринной системы.

Один из возможных вариантов — гипотиреоз. При снижении функции щитовидной железы обмен веществ замедляется, пища медленнее проходит по кишечнику, накапливаются газы и возникают запоры.

Другой возможный виновник — сахарный диабет, особенно второго типа. При длительно повышенном уровне сахара может развиваться автономная нейропатия, из-за которой нарушается моторика кишечника.

На эндокринные проблемы также могут указывать сухость кожи, выпадение волос, постоянная усталость и необъяснимые колебания веса. При хроническом вздутии врач может рекомендовать проверить гормоны щитовидной железы и гликированный гемоглобин.

5. Лекарства и пищевые добавки

Иногда все начинается после приема нового препарата.

Вздутие может возникнуть, например, после курса антибиотиков из-за изменений кишечной микрофлоры. Нестероидные противовоспалительные препараты, в том числе ибупрофен и диклофенак, также способны раздражать слизистую кишечника.

Некоторые мочегонные и гормональные препараты могут способствовать задержке жидкости. А большие дозы магния или витамина С способны оказывать послабляющее действие и вызывать вздутие.

Если проблема появилась после начала приема нового лекарства или добавки, самостоятельно отменять назначенное лечение не стоит — следует обсудить ситуацию с врачом.

Когда пора к врачу

Само по себе вздутие — симптом, а не отдельный диагноз. Если оно возникает время от времени и явно связано с определенной пищей, причина может быть достаточно очевидной.

Но если живот вздувается регулярно, проблема становится хронической или появляются другие симптомы, обследование откладывать не стоит. Причем в зависимости от сопутствующих признаков может потребоваться консультация не только гастроэнтеролога, но и гинеколога, кардиолога, ревматолога или эндокринолога.