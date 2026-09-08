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4 причины использовать масло чайного дерева 0 300

Люблю!
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 причины использовать масло чайного дерева

Эфирное масло чайного дерева — универсальное средство с антибактериальными, противовоспалительными и другими полезными свойствами.

 

1. Для борьбы с угревой сыпью растворите 1 ч. л. морской соли в стакане кипяченой воды и добавьте 4 капли эфирного масла чайного дерева. Смочите ватный диск в полученном растворе и приложите к воспалениям на коже на 15-20 минут. Смойте чистой водой, повторяйте процедуру 1 раз в 2 дня.

2. При повышенном потоотделении смешайте 8 капель эфирного масла чайного дерева в стакане воды. Перелейте смесь в распылитель и используйте ее утром и в течение дня, распыляя на область чистых подмышек.

3. Для уменьшения потливости ног приготовьте отвар из мяты, дубовой коры и шалфея (по 2 ст. л. каждого ингредиента на 1 л воды). Вылейте отвар в тазик, добавьте немного горячей воды, растворите 0,5 стакана морской соли и 8 капель масла чайного дерева. Опустите ноги в раствор и держите 20 минут. Повторяйте ванночку 2-3 раза в неделю.

4. Если у вас перхоть, смешайте 5 капель масла чайного дерева с 2 ст. л. репейного масла. Втирайте смесь в корни волос за час до мытья головы 2 раза в неделю. Перхоть исчезнет через несколько недель.

"1000 секретов".

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