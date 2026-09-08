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5 секретов, как продлить жизнь букета осенних цветов 0 36

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Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 5 секретов, как продлить жизнь букета осенних цветов

В садах остались последние цветы, и важно сохранить их красоту как можно дольше. Я срезаю цветы на даче и привожу их в городскую квартиру. Чтобы букет радовал меня дольше, я применяю несколько простых советов.

 

1. При размещении цветов в вазе обрываю все нижние листья, оставляя только стебли. Листья быстро начинают гнить в воде, что приводит к ее порче и неприятному запаху.

2. Перед тем как поставить цветы с жесткими стеблями в воду, расщепляю их на 2-3 см или слегка дроблю концы молотком. Это особенно касается роз и хризантем.

3. Жесткая вода может навредить цветам. Чтобы смягчить ее, добавляю в воду 1 столовую ложку уксуса (6%).

4. Для продления жизни букета растворяю в воде 1-2 столовые ложки сахара, а чтобы предотвратить гниение, добавляю половинку растолченной таблетки аспирина.

5. Самый простой способ, чтобы букет простоял дольше, — каждый день менять воду в вазе и подрезать стебли на 1 см.

"1000 секретов".

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