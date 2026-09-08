Что делать, если ваши заготовки испортились. Некоторые проблемы можно исправить.

1. Если в банке с компотом появилась пена, прокипятите содержимое банки в течение 10 минут и используйте в пищу.

2. Если верхний слой ягод или плодов в компоте потемнел, вскройте банку, удалите потемневшие плоды, простерилизуйте банки и закатайте их снова.

3. Появление пузырьков в банках с соком указывает на неплотную закупорку. Прокипятите сок и разлейте его по банкам или бутылкам, следя за герметичностью. Если напиток пахнет спиртом или уксусом, его лучше выбросить.

4. Компоты и фруктовые соки, которые начали бродить, можно использовать в пищу, предварительно прокипятив.

5. Если варенье засахарилось, поместите банку в глубокую кастрюлю с водой и кипятите на слабом огне, чтобы варенье распустилось. Можно добавить горячую воду (1/4 стакана на литровую банку) и проварить 7–10 минут.

6. При помутнении маринада отделите содержимое банок, промойте в растворе соли (20–30 г на 1 л воды) и снова уложите в стерилизованные банки. Процедите старую заливку через марлю (3-4 слоя), прокипятите и залейте ею плоды, или приготовьте новую заливку.

7. Если банка взорвалась (т.е. под действием газов с нее слетела крышка или треснуло стекло), заготовка испорчена, и ее нужно выбросить.

"1000 секретов".