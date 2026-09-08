Онколог объяснила, когда вместо операции, облучения или химиотерапии пациенту могут предложить наблюдение

Диагноз «рак» обычно ассоциируется с необходимостью как можно быстрее начинать лечение. Однако существуют медленно развивающиеся опухоли, при которых немедленная агрессивная терапия в некоторых случаях может принести больше вреда, чем пользы.

Хирург-онколог, кандидат медицинских наук Ольга Фролова объясняет: речь вовсе не идет о том, чтобы оставить онкологическое заболевание без медицинского контроля. В определенных ситуациях врачи выбирают другую тактику — активное наблюдение и начинают лечение только при появлении признаков прогрессирования болезни.

Существуют так называемые индолентные опухоли, которые способны расти настолько медленно, что непосредственная угроза здоровью пациента на протяжении длительного времени остается небольшой.

1. Рак простаты низкого риска

Это один из наиболее известных примеров применения тактики активного наблюдения.

По словам Фроловой, при некоторых опухолях простаты низкого риска немедленная операция или лучевая терапия могут не потребоваться.

Вместо этого пациент находится под постоянным медицинским контролем: регулярно сдает анализ на ПСА, проходит МРТ, а при необходимости — повторную биопсию.

Если обследования показывают признаки прогрессирования опухоли, врачи меняют тактику и начинают лечение.

2. Микрокарцинома щитовидной железы

Еще один пример — небольшие папиллярные опухоли щитовидной железы.

Если размер опухоли составляет менее одного сантиметра и отсутствуют метастазы, в определенных случаях вместо немедленной операции может быть выбрано наблюдение.

Пациенту регулярно проводят УЗИ. Если узел начинает увеличиваться или появляются изменения в лимфатических узлах, может быть принято решение об операции.

3. Хронический лимфолейкоз на ранней стадии

У некоторых пациентов хронический лимфолейкоз способен длительное время протекать медленно и практически без симптомов.

В таких ситуациях врачи также могут придерживаться принципа «наблюдать и ждать».

По словам онколога, слишком раннее начало химиотерапии в подобных случаях не обязательно увеличивает продолжительность жизни, зато лечение может отрицательно сказаться на ее качестве.

Однако пациент все это время остается под наблюдением специалистов, которые контролируют течение заболевания.

4. Некоторые медленно развивающиеся лимфомы

Наблюдение возможно и при отдельных лимфомах низкой степени злокачественности. В качестве примера Фролова приводит фолликулярную лимфому.

Если заболевание не вызывает симптомов — например, лихорадки, ночной потливости или сдавления внутренних органов, — начало химиотерапии в некоторых случаях может быть отложено на длительное время.

Но это не означает, что болезнь можно просто игнорировать. Состояние пациента регулярно оценивают врачи, а при изменении ситуации начинается лечение.

Решает не пациент, а врачи

Главное правило: решение об активном наблюдении нельзя принимать самостоятельно.

Тактику выбирают специалисты с учетом вида опухоли, ее стадии, степени агрессивности, результатов обследований, возраста и общего состояния пациента.

Ошибка при оценке характера опухоли может оказаться крайне опасной: заболевание, которое можно было успешно лечить на ранней стадии, при прогрессировании может стать значительно более сложным для терапии.

Поэтому выражение «рак, который можно не лечить» весьма условно. Правильнее говорить о заболеваниях, при которых в определенных обстоятельствах врачи могут временно отказаться от агрессивного лечения в пользу тщательного медицинского наблюдения.