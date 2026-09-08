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Как избежать нападения собаки 0 219

Люблю!
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как избежать нападения собаки

Собаки не кусают без причины. Чтобы избежать укусов, важно не провоцировать их.

 

Провокация со стороны человека может проявляться в эмоциональной неустойчивости:

- страх (смотрение в глаза собакам воспринимается как агрессия);

- неприязнь, нервозность, тревожность (угрожающие жесты, такие как взмахи руками или топанье ногами);

- раздражительность, подавленность (мрачный вид, резкие или шипящие звуки).

Если вы заметили, что собака настроена недружелюбно, старайтесь не смотреть на нее, но и не поворачивайтесь спиной. Не бегите. Ведите себя спокойно, как будто вам все равно. Направьте взгляд в сторону, краем глаза следя за поведением собаки и постепенно отходя на безопасное расстояние.

Обратите внимание, что собаки чаще нападают на мужчин, чем на женщин и детей. Мужчины, как правило, ведут себя более уверенно, пытаются противостоять животным, пугают их криком или замахиваются предметами. Это может спровоцировать собаку на защиту своей территории и привести к конфликту.

Укусы также могут происходить, когда люди, особенно в нетрезвом состоянии, пытаются погладить собаку. В таких случаях нельзя винить животное — оно просто защищается от постороннего человека, который может казаться ему угрожающим. Будьте внимательны и осторожны!

"1000 секретов".

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