Если у вас осталась белая нарядная одежда, которая слегка пожелтела или посерела от стирок, не спешите от нее отказываться. Попробуйте освежить вещи с помощью простых домашних средств.

Для отбеливания одежды налейте в таз с 5 литрами прохладной воды 2 столовые ложки раствора нашатыря (3%) или аптечного раствора перекиси водорода, затем добавьте 5-6 столовых ложек соды (пищевой или кальцинированной). Замочите вещи в этом растворе на 3-5 часов. Также можно развести в 5 литрах очень горячей воды 5-6 кристалликов марганцовки, 2-3 столовые ложки тертого хозяйственного мыла, 1-2 столовые ложки растительного масла и 4-5 столовых ложек любого шампуня. Одежду следует держать в тазу с полученным раствором 8-10 часов.

Если на одежде есть застарелое пятно, попробуйте удалить его смесью уксуса и спирта в равных пропорциях, а затем застирайте вещь с хозяйственным мылом.

Для белых колготок, гольфов и носок поместите их на 2-3 часа в теплый раствор из 2 столовых ложек буры на 5 литров воды.

"1000 секретов".