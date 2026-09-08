Лиза Элдридж, известный бьюти-блоггер и визажист, делится секретами макияжа и антиэйджинга, которые помогут выглядеть моложе.
«Импровизация - мое всё»
Лиза Элдридж родилась в Великобритании, а детство провела в Новой Зеландии. «Я много рисовала и играла на пианино - была счастлива! Как я стала визажистом? Отец моего друга владел салоном красоты. Макияж, маникюр, прически - эта кутерьма завораживала. Думаю, все пошло оттуда».
Лиза признается, что каждый новый день не похож на предыдущий: график настолько плотный, что порой она не может сказать, что будет делать завтра - придумывать очередной косметический бестселлер или прихорашивать голливудскую знаменитость. Эмма Уотсон, Кейт Уинслет, Кира Найтли, Кейт Мосс - каждая из них будет рада оказаться в ее руках.
«Когда выпадают свободные минутки, я с радостью отдаю их семье или закрываюсь в своей креативной студии и работаю над роликами для видеоблога».
Блог она завела, когда накопила достаточно бьюти-опыта, чтобы поделиться им с другими. С 2009 года на сайте lisaeldridgedotcom Элдридж предлагает уроки доступной красоты.
Чем пользуется топовый визажист
Ее must have - это маскирующее средство Secret Camoflague от Laura Mercier, карандаш для губ от Charlotte Tilbury, щипцы для завивки ресниц Shu Uemura и пара продуктов от Lancôme - тушь Grandi?se и ее собственная первая палетка теней. Также красная помада - это то, что нужно, когда хочется добавить смелости и немного гламура.
Кроме того, у Элдридж всегда под рукой:
- лавандовая шелковая маска для глаз Holistic silk («Сплю в ней всю ночь после перелета»),
- ультраувлажняющая маска Sisley или Laniege,
- крема Absolue от Lancôme.
«Макияж - это трюк, которым должна уметь пользоваться каждая женщина», - уверена Лиза и делится десяткой личных бьюти-хаков.
10 советов от Лизы Элдридж
1. Используйте SPF 50 каждый день.
Найдите действительно хороший защитный крем. Пусть в вашей косметичке это будет средство, за которое вы заплатите столько же, сколько за все остальные, вместе взятые - поверьте, кожа скажет вам спасибо.
2. Не переусердствуйте с бровями.
Мне не нравятся нарисованные «инстаграмные» брови, прокрашенные и закрашенные настолько, что не видно настоящих волосков. Я предпочитаю, когда они более легкие и «перистые» - натуральные. Воспитывайте в себе «чувство волоса».
3. Тушь наносите, начиная от корней ресниц.
Прикладывайте щеточку к корням и держите, словно массируя корни, подольше - пусть движения будут настолько медленными, насколько возможно. Будет лучше, если первую и самую щедрую порцию туши получит основание ресниц.
4. Тушуйте.
Переходы контура, особенно когда он слишком плотный и неправильного оттенка, выглядят ужасно! Тщательно растушевывайте границы: когда контуринг сделан правильно и незаметно, он может преобразить ваше лицо.
5. Не перебарщивайте с консилером.
Смотрите в зеркало и наносите его только на те зоны, которым действительно необходима маскировка. Не забывайте про спонж и чувство меры, дозируя средство.
6. Не перегружайте глаза (особенно если они маленькие).
Все девочки любят пышные густые ресницы и плотную линию подводки. Но если у вас от природы маленькие глаза, не уменьшайте их размер еще больше искусственно - с помощью тяжелого мейк-апа.
7. Не бойтесь праймеров.
Они не только продлевают жизнь макияжу, но и чудесно скрывают несовершенства кожи.
8. Полюбите маски.
Делайте их хоть каждый день! Я буквально помешана на масках, поэтому мне сложно назвать один предпочитаемый тип и бренд.
9. Полегче с бронзером.
Его количество трудно уменьшить, если вы переборщили с ним. Если любите бронзирующий эффект, наносите средство легкими невесомыми слоями.
10. Попробуйте накладные ресницы made in Japan.
Просите своих знакомых, которые отправляются туда, привезти в подарок! Они очень легкие, поэтому просто крепятся и долго носятся.
Анжелика Ивагло.
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