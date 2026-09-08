«Импровизация - мое всё»

Лиза Элдридж родилась в Великобритании, а детство провела в Новой Зеландии. «Я много рисовала и играла на пианино - была счастлива! Как я стала визажистом? Отец моего друга владел салоном красоты. Макияж, маникюр, прически - эта кутерьма завораживала. Думаю, все пошло оттуда».

Лиза признается, что каждый новый день не похож на предыдущий: график настолько плотный, что порой она не может сказать, что будет делать завтра - придумывать очередной косметический бестселлер или прихорашивать голливудскую знаменитость. Эмма Уотсон, Кейт Уинслет, Кира Найтли, Кейт Мосс - каждая из них будет рада оказаться в ее руках.

«Когда выпадают свободные минутки, я с радостью отдаю их семье или закрываюсь в своей креативной студии и работаю над роликами для видеоблога».

Блог она завела, когда накопила достаточно бьюти-опыта, чтобы поделиться им с другими. С 2009 года на сайте lisaeldridgedotcom Элдридж предлагает уроки доступной красоты.

Чем пользуется топовый визажист

Ее must have - это маскирующее средство Secret Camoflague от Laura Mercier, карандаш для губ от Charlotte Tilbury, щипцы для завивки ресниц Shu Uemura и пара продуктов от Lancôme - тушь Grandi?se и ее собственная первая палетка теней. Также красная помада - это то, что нужно, когда хочется добавить смелости и немного гламура.

Кроме того, у Элдридж всегда под рукой:

- лавандовая шелковая маска для глаз Holistic silk («Сплю в ней всю ночь после перелета»),

- ультраувлажняющая маска Sisley или Laniege,

- крема Absolue от Lancôme.

«Макияж - это трюк, которым должна уметь пользоваться каждая женщина», - уверена Лиза и делится десяткой личных бьюти-хаков.

10 советов от Лизы Элдридж

1. Используйте SPF 50 каждый день.

Найдите действительно хороший защитный крем. Пусть в вашей косметичке это будет средство, за которое вы заплатите столько же, сколько за все остальные, вместе взятые - поверьте, кожа скажет вам спасибо.

2. Не переусердствуйте с бровями.

Мне не нравятся нарисованные «инстаграмные» брови, прокрашенные и закрашенные настолько, что не видно настоящих волосков. Я предпочитаю, когда они более легкие и «перистые» - натуральные. Воспитывайте в себе «чувство волоса».

3. Тушь наносите, начиная от корней ресниц.

Прикладывайте щеточку к корням и держите, словно массируя корни, подольше - пусть движения будут настолько медленными, насколько возможно. Будет лучше, если первую и самую щедрую порцию туши получит основание ресниц.

4. Тушуйте.

Переходы контура, особенно когда он слишком плотный и неправильного оттенка, выглядят ужасно! Тщательно растушевывайте границы: когда контуринг сделан правильно и незаметно, он может преобразить ваше лицо.

5. Не перебарщивайте с консилером.

Смотрите в зеркало и наносите его только на те зоны, которым действительно необходима маскировка. Не забывайте про спонж и чувство меры, дозируя средство.

6. Не перегружайте глаза (особенно если они маленькие).

Все девочки любят пышные густые ресницы и плотную линию подводки. Но если у вас от природы маленькие глаза, не уменьшайте их размер еще больше искусственно - с помощью тяжелого мейк-апа.

7. Не бойтесь праймеров.

Они не только продлевают жизнь макияжу, но и чудесно скрывают несовершенства кожи.

8. Полюбите маски.

Делайте их хоть каждый день! Я буквально помешана на масках, поэтому мне сложно назвать один предпочитаемый тип и бренд.

9. Полегче с бронзером.

Его количество трудно уменьшить, если вы переборщили с ним. Если любите бронзирующий эффект, наносите средство легкими невесомыми слоями.

10. Попробуйте накладные ресницы made in Japan.

Просите своих знакомых, которые отправляются туда, привезти в подарок! Они очень легкие, поэтому просто крепятся и долго носятся.

Анжелика Ивагло.