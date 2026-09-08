Азалии не переносят жесткую воду, поэтому для их полива рекомендуется замораживать воду в морозильнике, а затем давать ей растаять. Это позволяет избавиться от тяжелых примесей, и вода становится более мягкой.

Азалия также любит ледяной душ из пульверизатора. При этом важно прикрывать землю под цветком, чтобы не переохладить корни.

Во время цветения азалии на поверхность земли в горшке можно класть крышечки от пластиковых бутылок, наполненные водой. Это помогает поддерживать необходимый уровень влажности для растения.

"1000 секретов".