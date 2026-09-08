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Ледяной душ для азалии: правильный полив капризного цветка 0 57

Люблю!
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ледяной душ для азалии: правильный полив капризного цветка

Азалии не переносят жесткую воду, поэтому для их полива рекомендуется замораживать воду в морозильнике, а затем давать ей растаять. Это позволяет избавиться от тяжелых примесей, и вода становится более мягкой.

 

Азалия также любит ледяной душ из пульверизатора. При этом важно прикрывать землю под цветком, чтобы не переохладить корни.

Во время цветения азалии на поверхность земли в горшке можно класть крышечки от пластиковых бутылок, наполненные водой. Это помогает поддерживать необходимый уровень влажности для растения.

"1000 секретов".

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