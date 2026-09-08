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Оксана Акиньшина показала редкий семейный кадр: у кроватки малыша собрались старшие дети 0 406

Люблю!
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Оксана Акиньшина

39-летняя актриса поделилась редким семейным кадром. На снимке ее старшие дети Константин и Эмми стоят у кроватки своего младшего брата Лео.

Оксана Акиньшина воспитывает четверых детей. В первом браке с Дмитрием Литвиновым у актрисы родился сын Филипп. Позже от кинопродюсера Арчила Геловани она родила сына Константина и дочь Эмми. В мае этого года у Акиньшиной и Данилы Козловского родился сын Лео.

Ранее Эмми и Константин жили с отцом в Грузии, однако после рождения Лео дети приехали в Москву к матери.

Акиньшина нечасто делится подробностями личной жизни, но на этот раз сделала исключение и опубликовала трогательный снимок из детской комнаты. На фотографии 13-летний Константин и 9-летняя Эмми с улыбками стоят возле кроватки и смотрят на младшего брата. Никакой подписи к семейному кадру актриса добавлять не стала.

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Instagram

Впрочем, семейные новости сопровождаются и менее приятными событиями. Недавно вокруг Данилы Козловского возник публичный конфликт с его бывшей возлюбленной Ольгой Зуевой. Она заявила о финансовых претензиях, связанных с выплатой алиментов.

У Козловского и Зуевой есть общая дочь Ода Валентина, которой сейчас шесть лет.

Редкий семейный снимок Акиньшиной особенно заинтересовал поклонников именно потому, что актриса обычно старается не выставлять личную жизнь напоказ. На этот раз она показала один из домашних моментов без комментариев — старших детей рядом с совсем маленьким Лео.

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#алименты #родители #instagram #социальные сети #семья #знаменитости #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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