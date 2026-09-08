С возрастом питание начинает играть все более заметную роль в сохранении здоровья. Врачи назвали продукты, употребление которых после 60 лет желательно свести к минимуму. Речь идет прежде всего об ультрапереработанных закусках — чипсах, сладких батончиках, некоторых готовых сухих завтраках, пончиках, печенье и другой промышленной выпечке.

Специалисты объясняют: такие продукты часто содержат большое количество рафинированных углеводов, добавленного сахара и соли, но при этом бедны клетчаткой, белком и необходимыми организму микроэлементами, передает Eatingwell.

Почему именно после 60?

Исследования показывают, что примерно в этом возрасте в организме происходят заметные биологические изменения. Меняются обмен углеводов, работа иммунной системы, почек, состояние кожи и мышц, а риск ряда хронических заболеваний увеличивается.

По словам врача Ричарда Стефаначчи, ультрапереработанные закуски могут способствовать окислительному стрессу и воспалительным процессам, связанным с клеточным старением.

При этом значение имеет не только естественное старение организма. На состояние здоровья влияют и внешние факторы, в том числе ежедневный рацион.

Сахар становится большей проблемой

Многие готовые печенья, кексы, конфеты, чипсы и сладкие батончики содержат много добавленного сахара и рафинированных углеводов.

Рацион с их избытком способен вызывать частые скачки уровня сахара в крови. Со временем это способствует образованию так называемых конечных продуктов гликирования — соединений, накопление которых связывают с окислительным стрессом и хроническим воспалением.

Кроме того, с возрастом чувствительность организма к инсулину обычно снижается. Поэтому после обильной еды уровень сахара в крови может повышаться сильнее, а возвращаться к нормальным значениям — медленнее.

Именно поэтому сладкие промышленные закуски могут представлять для пожилых людей большую проблему, чем для молодых.

Много калорий, мало пользы

Еще один недостаток ультрапереработанных закусок — низкая питательная ценность.

По словам врача Дженнифер Чунг, чем больше подобных продуктов в рационе человека, тем меньше остается места для еды, богатой белком, клетчаткой, антиоксидантами и фитонутриентами.

После 60 лет это особенно важно. Например, достаточное количество белка необходимо для противодействия возрастной потере мышечной массы.

Не менее важна клетчатка. С возрастом пища может медленнее продвигаться по кишечнику, а запоры становятся более распространенной проблемой. Поэтому продукты, содержащие достаточное количество клетчатки, приобретают особое значение.

Осторожнее с солью

Чипсы, крекеры, переработанные мясные продукты и другие готовые закуски нередко содержат большое количество натрия.

Избыточное потребление соли связано с повышенным риском высокого артериального давления, сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и болезней почек.

Специалисты отмечают, что большое количество натрия также может повреждать внутреннюю оболочку артерий и со временем способствовать повышению жесткости сосудов. Это способно усугублять заболевания, риск которых и без того увеличивается с возрастом.

Что есть вместо этого?

После 60 лет специалисты советуют чаще включать в рацион продукты, обладающие высокой питательной ценностью.

В первую очередь это жирная рыба — сардины, скумбрия и лосось. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье мозга и могут способствовать уменьшению воспалительных процессов.

Полезны и бобовые: они одновременно являются источником растительного белка и клетчатки.

Оливковое масло первого холодного отжима содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы, обладающие антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Орехи и семена дают организму белок, полезные жиры, магний и витамин Е, необходимые для поддержания мышц, костей и мозга.

Стоит обратить внимание и на цельнозерновые продукты, содержащие клетчатку, витамины группы В и магний.

В список рекомендуемых продуктов также входят кефир, йогурт, квашеная капуста, кимчи, мисо и другие ферментированные продукты, способствующие поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Наконец, важное место в рационе должны занимать листовая зелень и другие овощи, богатые веществами, которые помогают уменьшать окислительный стресс и воспаление.

Не обязательно ждать 60-летия

Все эти рекомендации полезны не только пожилым людям. Врачи подчеркивают: переходить на более полноценное питание имеет смысл в любом возрасте.

А после 60 лет особенно важно следить не только за количеством еды, но и за ее качеством: меньше ультрапереработанных закусок, сахара и соли — и больше рыбы, овощей, бобовых, цельнозерновых продуктов, орехов и другой богатой питательными веществами пищи.