Смартфон стоит очищать от микробов как минимум один раз в день, а при интенсивном использовании — дважды. Ученые напоминают: телефон постоянно находится в руках и может участвовать в переносе микроорганизмов между человеком и окружающими поверхностями.

Минимум раз в день

Такую рекомендацию дал доцент австралийских Университета Бонда и Университета Мердока Лотти Тажури.

По его словам, для большинства людей разумным минимумом будет ежедневная обработка телефона. Тем, кто практически не выпускает гаджет из рук, ученый советует делать это чаще — например, утром и днем.

«Один раз в день было бы неплохо. Поскольку мы очень активны в течение дня, вероятно, можно делать это дважды в день — утром и днем», — пояснил исследователь.

Что нашли на смартфонах

Рекомендация основана в том числе на исследованиях смартфонов медицинских работников из Австралии и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ученые исследовали 95 мобильных телефонов и обнаружили на них в общей сложности более 17 тысяч микроорганизмов.

Особое внимание специалистов привлек тот факт, что примерно на трех из четырех исследованных устройств одновременно присутствовали несколько видов потенциально опасных бактерий.

При этом речь шла о телефонах сотрудников медицинских учреждений, где требования к гигиене особенно высоки.

Почему чистые руки снова становятся грязными

Проблема заключается в том, что смартфон практически непрерывно перемещается вместе со своим владельцем.

Человек берет телефон после прикосновения к дверным ручкам, поручням, клавиатуре и другим предметам, кладет его на стол, подносит к лицу, носит в кармане или сумке, а затем снова берет в руки.

В результате происходит постоянный обмен микроорганизмами: с рук они попадают на смартфон, а с его поверхности могут снова оказаться на руках и других предметах.

Именно поэтому Тажури сравнивает мобильный телефон с «третьей рукой» — с той лишь разницей, что настоящие руки люди обычно моют значительно чаще.

Смартфон предлагают включить в правила гигиены

Особое значение проблема имеет для больниц и других медицинских учреждений. Исследователи считают, что одной обработки рук и традиционно контролируемых поверхностей может быть недостаточно, если сотрудники постоянно пользуются необработанными телефонами.

Поэтому ученые предлагают учитывать мобильные устройства при разработке санитарных правил и протоколов инфекционного контроля.

Для обычного человека рекомендация проще: смартфон желательно очищать ежедневно, а при очень активном использовании — два раза в день. При этом важно следовать инструкции производителя устройства и не использовать средства, способные повредить экран или защитное покрытие.