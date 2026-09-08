Воспитание детей может быть сложной задачей, особенно для молодых родителей. Однако квалифицированные специалисты всегда готовы помочь неопытным матерям и отцам. Так, детский психолог Наталья Наумова делится рекомендациями о том, с какого возраста стоит начинать выдавать карманные деньги подростку.

По словам эксперта, выдача денег детям приносит пользу как родителям, так и их детям. До первой зарплаты ребенка все его расходы покрываются взрослыми. Однако научить ребенка финансовой дисциплине можно, только предоставив ему возможность распоряжаться собственными средствами.

Наумова утверждает, что знакомить детей с деньгами следует начинать уже с 3 лет. В этот период важно показывать ребенку наличные и объяснять, как пользоваться картой. Психолог подчеркивает, что родителям необходимо подготовить детей к взрослой жизни как можно раньше.

«В возрасте 6-7 лет можно начинать выдавать карманные деньги, это новый этап в жизни ребенка. Он идет в первый класс, и у него появляется больше ответственности,» — пояснила эксперт.

Кроме того, специалист рекомендует выбрать определенный день недели, когда родители будут регулярно выдавать ребенку небольшую сумму денег. Это поможет ребенку научиться экономить, планировать и откладывать средства на покупки. Такой подход подготовит его к управлению будущей зарплатой, чтобы не тратить ее за короткий срок на мелкие нужды.