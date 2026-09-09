Скоро я отпраздную юбилей - 60 лет, хотя с виду никто не дает мне больше 50. Это результат постоянной работы над собой. Я не ем много сладкого и жирного, занимаюсь спортом, не имею вредных привычек. Но есть и особый секрет моего моложавого вида, которому я обязана отсутствием глубоких морщин.

Паровые ванночки для лица — это мой секрет молодости. Я начала делать их с 30 лет, 1-2 раза в неделю. Для этого нагреваю в кастрюле 1,5 литра воды, добавляю 2 столовые ложки целебной травы и 2-3 капли аромамасла. Наклоняюсь над кастрюлей с очищенным от косметики лицом, накрываюсь большим полотенцем и сижу так 3-4 минуты. У меня нормальная кожа, но при сухой коже достаточно 1-2 минут, а при жирной — 5-6 минут.

Использую разные травы в зависимости от ситуации:

Если лицо обветривается, для заживления кожи применяю цветки ромашки, календулы, хмеля.

В жару, чтобы предотвратить жирный блеск и появление черных точек, использую цветки зверобоя и листья крапивы.

Для устранения пигментных пятен беру зелень петрушки, цветки и листья одуванчика.

Чтобы придать коже упругость, завариваю шалфей, череду и бессмертник.

То же касается и аромамасел:

Для смягчения кожи и устранения шелушения лучше всего подходят масла чайного дерева, лаванды и нероли;

Против воспалений и высыпаний — масла мелиссы, жасмина и герани;

Осветляющий эффект оказывают эфирные масла мяты, розы и цитрусовых;

Тонизирующий эффект имеют масла пачули, эвкалипта и сосны.

Паровые ванночки лучше делать вечером, чтобы не выходить на улицу сразу после процедуры. Во время сеанса не наклоняйтесь слишком низко, чтобы не обжечься горячим паром. После процедуры обязательно наносите на распаренную кожу крем.

"1000 секретов".