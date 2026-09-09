Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как делать паровые ванночки для молодости лица 0 117

Люблю!
Дата публикации: 09.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как делать паровые ванночки для молодости лица

Скоро я отпраздную юбилей - 60 лет, хотя с виду никто не дает мне больше 50. Это результат постоянной работы над собой. Я не ем много сладкого и жирного, занимаюсь спортом, не имею вредных привычек. Но есть и особый секрет моего моложавого вида, которому я обязана отсутствием глубоких морщин.

 

Паровые ванночки для лица — это мой секрет молодости. Я начала делать их с 30 лет, 1-2 раза в неделю. Для этого нагреваю в кастрюле 1,5 литра воды, добавляю 2 столовые ложки целебной травы и 2-3 капли аромамасла. Наклоняюсь над кастрюлей с очищенным от косметики лицом, накрываюсь большим полотенцем и сижу так 3-4 минуты. У меня нормальная кожа, но при сухой коже достаточно 1-2 минут, а при жирной — 5-6 минут.

Использую разные травы в зависимости от ситуации:

  • Если лицо обветривается, для заживления кожи применяю цветки ромашки, календулы, хмеля.
  • В жару, чтобы предотвратить жирный блеск и появление черных точек, использую цветки зверобоя и листья крапивы.
  • Для устранения пигментных пятен беру зелень петрушки, цветки и листья одуванчика.
  • Чтобы придать коже упругость, завариваю шалфей, череду и бессмертник.

То же касается и аромамасел:

  • Для смягчения кожи и устранения шелушения лучше всего подходят масла чайного дерева, лаванды и нероли;
  • Против воспалений и высыпаний — масла мелиссы, жасмина и герани;
  • Осветляющий эффект оказывают эфирные масла мяты, розы и цитрусовых;
  • Тонизирующий эффект имеют масла пачули, эвкалипта и сосны.

Паровые ванночки лучше делать вечером, чтобы не выходить на улицу сразу после процедуры. Во время сеанса не наклоняйтесь слишком низко, чтобы не обжечься горячим паром. После процедуры обязательно наносите на распаренную кожу крем.

"1000 секретов".

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сахар
Изображение к статье: Как сделать ресницы густыми и длинными: советы, которые действительно работают
Изображение к статье: Угостите цветы яблочком
Изображение к статье: Остеопороз

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Молодая пара
Люблю!
Изображение к статье: болото
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно хранить тыкву: простые советы
Дом и сад
Изображение к статье: весы на рынке
Политика
1
Изображение к статье: Комод с деньгами на свалке
ЧП и криминал
Изображение к статье: больница
Наша Латвия
Изображение к статье: Молодая пара
Люблю!
Изображение к статье: болото
Наша Латвия
Изображение к статье: Как правильно хранить тыкву: простые советы
Дом и сад

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео