Здоровье костей во многом зависит от повседневного образа жизни. Недостаток движения, чрезмерное употребление кофе и алкоголя, несбалансированное питание и привычка откладывать профилактику могут постепенно снижать прочность костной ткани и повышать риск переломов.

Максимальной костной массы человек обычно достигает примерно к 25–30 годам. После этого она начинает постепенно уменьшаться. Поэтому заботиться о состоянии опорно-двигательной системы желательно задолго до наступления пожилого возраста.

Остеопат Карла Познер назвала пять распространённых привычек, которые способны отрицательно влиять на здоровье костей, сообщает Newsweek.

Слишком много кофе

Полностью отказываться от кофе необязательно. При умеренном употреблении напиток обычно не представляет серьёзной угрозы для костей. Однако избыток кофеина может влиять на усвоение кальция и процессы костного обмена.

Исследование с участием почти 10 тысяч пожилых женщин показало, что употребление пяти и более чашек кофе в день было связано с несколько более низкой минеральной плотностью костной ткани. При этом речь идёт именно о связи, а не о доказанном прямом воздействии кофе.

Любителям напитка стоит учитывать не только количество чашек, но и общее поступление кальция, витамина D и белка.

Малоподвижный образ жизни

Кости представляют собой живую ткань, которая реагирует на физическую нагрузку. Если человек большую часть дня проводит сидя, скелет получает меньше механических сигналов, необходимых для поддержания его прочности.

Особенно полезны ходьба, подъём по лестнице, танцы и упражнения с отягощениями. Физическая активность одновременно укрепляет мышцы, улучшает координацию и помогает снизить риск падений.

Это особенно важно с возрастом, когда даже незначительная травма может закончиться серьёзным переломом.

Уверенность, что одного кальция достаточно

Кальций действительно необходим для формирования и сохранения костной ткани. Однако сам по себе он не решает всех проблем.

Организму также нужны витамин D, который помогает усваивать кальций, и белок, участвующий в поддержании структуры костей и мышц. Значение имеют и другие питательные вещества, поэтому гораздо полезнее придерживаться разнообразного рациона, чем пытаться найти один «волшебный» продукт или самостоятельно принимать большие дозы добавок.

Необходимость витаминов и минералов в виде препаратов лучше обсуждать с врачом, особенно при наличии хронических заболеваний.

Чрезмерное употребление алкоголя

Регулярное употребление большого количества алкоголя может нарушать процессы образования и обновления костной ткани, а также влиять на обмен кальция и витамина D.

Кроме того, алкоголь ухудшает координацию и повышает вероятность падений. Согласно опубликованному в 2022 году метаанализу, употребление трёх и более порций алкоголя в день было связано с увеличением риска перелома бедра.

Привычка откладывать заботу о костях

Многие начинают задумываться о прочности скелета только после появления боли, травмы или постановки диагноза. Однако снижение плотности костей долгое время может происходить без заметных симптомов.

Особое внимание профилактике необходимо уделять женщинам во время и после менопаузы, когда из-за гормональных изменений потеря костной массы может ускоряться. Значение также имеют наследственность, дефицит массы тела, курение, некоторые заболевания и длительный приём отдельных лекарств.

При наличии факторов риска врач может рекомендовать обследование минеральной плотности костной ткани.

Состояние костей определяется не одной привычкой, а сочетанием питания, физической активности, возраста, наследственности и общего здоровья. Умеренное употребление кофе, ограничение алкоголя, регулярные нагрузки и полноценный рацион помогают дольше сохранять прочность скелета. Начинать профилактику лучше заранее, не дожидаясь первых переломов или диагноза «остеопороз».