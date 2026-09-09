Полный отказ от сахара и углеводов нередко воспринимают как быстрый путь к здоровому питанию. Однако специалисты предупреждают: чрезмерно жёсткие ограничения могут нарушить баланс рациона и повлиять на работу кишечной микрофлоры и обмен веществ.

При этом важно различать добавленный сахар и природные источники углеводов — фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и бобовые. Именно сокращение избытка добавленного сахара, а не полный отказ от всех углеводов, обычно считается более разумным подходом.

Что показал эксперимент

Учёные исследовали влияние рациона без сахара на лабораторных мышах. Несмотря на то что животные не набирали лишний вес, у них появились нарушения обмена веществ: организм хуже регулировал уровень глюкозы в крови, а также наблюдались изменения в работе пищеварительной системы.

Авторы подчёркивают, что результаты экспериментов на животных нельзя напрямую переносить на человека. Тем не менее исследование показало, что экстремальные ограничения в питании могут иметь неожиданные последствия.

Как это связано с кишечным микробиомом

Одним из главных факторов оказался состав кишечной микрофлоры.

Бактерии, живущие в кишечнике, используют поступающие с пищей углеводы и клетчатку для выработки соединений, необходимых для нормальной работы слизистой оболочки кишечника и обменных процессов.

При резком изменении рациона состав микробиома также может меняться. Это, в свою очередь, способно влиять на состояние кишечного барьера, усвоение питательных веществ и работу иммунной системы.

Почему не стоит делать слишком быстрые выводы

Есть важный нюанс: рацион лабораторных животных был не только лишён сахара, но и содержал очень мало жиров. Поэтому такая модель заметно отличается от обычного питания человека.

Кроме того, основную угрозу для здоровья связывают не с природными сахарами в овощах и фруктах, а прежде всего с избытком калорий, насыщенных жиров и добавленного сахара в сладостях, сладких напитках и ультраобработанных продуктах.

Именно такое сочетание при регулярном переедании может способствовать набору веса, нарушению чувствительности к инсулину и повышению риска диабета второго типа.

От чего действительно стоит отказаться

Специалисты советуют не исключать углеводы полностью, а пересмотреть их источники.

В рационе стоит оставить:

свежие овощи и фрукты;

цельнозерновые крупы;

бобовые;

орехи и семена;

кисломолочные и ферментированные продукты.

А вот количество сладких напитков, кондитерских изделий и продуктов с большим количеством добавленного сахара разумно ограничивать.

Главное — не запреты, а баланс

Организму необходим сбалансированный рацион, а не экстремальные ограничения.

Полностью отказываться от продуктов, содержащих природные сахара и углеводы, без медицинских показаний обычно нет необходимости. Намного полезнее уменьшить количество добавленного сахара и ультраобработанной пищи, сохранив в меню овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и другие источники клетчатки.

Именно такой подход позволяет поддерживать разнообразие кишечной микрофлоры и получать необходимые организму питательные вещества без ненужных крайностей.