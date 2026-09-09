Арендую квартиру и планирую сделать ремонт, чтобы в дальнейшем выкупить ее. Как защитить свои интересы, если хозяин передумает продавать квартиру после ремонта?

Юрист Анна Калери:

- Рекомендую заключить отдельное соглашение - приложение к договору найма. Его можно составить самостоятельно, но лучше сделать это у нотариуса. В данном приложении, во-первых, следует указать, что владелец квартиры согласен продать ее нанимателю, когда тот получит кредит (если это не было оговорено изначально в самом договоре найма). Во-вторых, в приложении необходимо подробно описать сам ремонт: объем работ, примерные сроки и суммы, потраченные на ремонт. Это важный момент, так как косметический ремонт не требует согласований, а более серьезные работы, такие как замена труб или перепланировка, требуют согласования с управляющей компанией и владельцем квартиры.

Третье: стоит учитывать, что ремонт в многоквартирном доме может создавать неудобства для соседей (шум, запахи и т. д.). Также существуют риски причинения ущерба третьим лицам (например, соседям) в процессе работ, поэтому стоит подумать о страховке от ущерба.

Четвертое: необходимо оговорить ответственность владельца квартиры в случае, если он передумает продавать ее. Права собственника защищены законодательством, но если в приложении к договору найма будет указана его ответственность за отказ от сделки, например, обязанность возместить расходы нанимателя на ремонт, это создаст гарантию для нанимателя. Также можно оговорить, что в случае повышения цены на квартиру, стоимость ремонта будет включена в общую сумму.

Важно сохранять все чеки и документы, подтверждающие расходы на ремонт, чтобы в случае споров с владельцем квартиры можно было подтвердить свои затраты.

Рекомендую тщательно продумать каждый пункт приложения, так как несоблюдение условий может негативно сказаться на нанимателе в случае спора, а для владельца квартиры стать аргументом для отказа от продажи.

Если соглашение будет заверено у нотариуса, также стоит обсудить, кто будет оплачивать услуги нотариуса.

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