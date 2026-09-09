Моя дочь Света очень хотела завести котенка. Мы с мужем были против, опасаясь, что забота о животном ляжет на нас. Но наблюдая за тем, как дочка добивалась своего, мы поняли, что ее методы могут пригодиться другим родителям. В итоге мы сдались и взяли киску!

Света начала с того, что подробно рассказывала нам о проделках соседских котов и кошек. Она покупала открытки с котятами, смотрела передачи о кошках по ТВ и обсуждала их с нами. Затем она делала "доклады" о пользе кошек: их способности снимать стресс, улучшать атмосферу в семье и даже лечить. Постепенно Света начала подкармливать дворовых кошек, рассказывая о их несчастной жизни, завела знакомства с соседями-владельцами животных и стала посещать тематические выставки. В итоге она начала работать волонтером в приюте для животных и стала соадминистратором группы приюта в социальной сети.

Когда мы поняли, что увлечение Светы кошками серьезно, мы разрешили ей взять котенка из приюта. Наш новый член семьи, кот Бантик, оказался очень милым существом, и мы с мужем тоже к нему привязались.

"1000 секретов".