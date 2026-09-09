Я и не думала, что цветы любят яблоки! То есть яблочную подкормку. Об этом мне рассказала тетя.

Для приготовления яблочной подкормки нужно натереть пару спелых яблок на терке и залить их в литровой банке остывшей кипяченой водой. Затем закройте банку и поставьте на теплый подоконник на пару суток. Полученный настой процедите через 2–4 слоя марли, разбавьте водой для полива в соотношении 1:5 и внесите под комнатные цветы. Через 2-3 недели повторите процедуру.

Мне результат понравился. Дело в том, что я поздно занесла цветы, которые летом стояли на балконе, в комнаты, и они успели подмерзнуть в холодные ночи. Однако подкормка оживила их! Пошли молодые ростки. На бальзамине, который я боялась потерять, появились бутоны. Так что всем рекомендую.

"1000 секретов".