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4 гениальных совета по уходу за волосами осенью 0 147

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: 4 гениальных совета по уходу за волосами осенью

Осенью волосы подвергаются испытаниям, как и в летний период. Как сохранить их блестящими и шелковистыми в это время и подготовить к зиме? Вот 4 простых совета по уходу.

 

Осенью волосы начинают больше сечься, ломаться и электризоваться из-за изменений погоды. В этот непростой сезон с ветрами и низкими температурами они требуют особого ухода и заботы. Запоминайте эти 4 совета, которые помогут сохранить локоны в идеальном состоянии, несмотря на суровые условия.

Особенности мытья

Осенью волосы становятся более сухими. Если летом вы использовали шампуни для жирных волос, переходите на средства для нормальных, а для сухих локонов выбирайте продукты для интенсивного увлажнения и питания. Использование бальзама и масок должно стать обязательным: осенью они обеспечивают дополнительную защиту. Кстати, мыть голову горячей водой осенью не рекомендуется: лучше использовать теплую или прохладную воду.

Отказ от горячих укладок

Воздействие высоких температур на волосы только усугубляет их повреждения. Поэтому от утюжков и плоек лучше отказаться или использовать их с мощной термозащитой. Сушка волос без фена осенью займет много времени, поэтому стоит найти компромисс: укладывайте на минимальной мощности и на расстоянии не менее 15 сантиметров от волос. Также рекомендуется мыть локоны не менее чем за час до выхода из дома: после сушки они должны полностью остыть, чтобы избежать стресса от резкого перепада температур.

Массаж кожи головы

Осенью кожа головы особенно нуждается в массаже. Низкие температуры и постоянное ношение шапок замедляют кровоснабжение, из-за чего корни волос получают недостаточное питание. Поэтому в холодное время массаж щеткой или руками должен стать важной частью вашей бьюти-рутины.

Ношение шапки

Если вы боитесь испортить прическу под шапкой, знайте, что отказ от головного убора в холодное время наносит больший вред волосам, чем если они немного прижмутся и наэлектризуются. Из-за переохлаждения волосы могут стать тусклыми и безжизненными, а также начать выпадать. Важно носить шапки только из натуральных материалов: синтетические могут создать парниковый эффект и нанести еще больший урон вашим локонам.

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