Творог — удобный источник белка, кальция и других полезных веществ, поэтому он вполне может быть частью рациона, полезного для сердца. Однако диетологи предупреждают: некоторые виды творога содержат довольно много соли и насыщенных жиров, поэтому значение имеют жирность продукта, размер порции и общий рацион.

Творог давно воспринимается как один из самых простых белковых продуктов. Его можно есть отдельно, добавлять в омлеты, соусы, выпечку и другие блюда. Помимо качественного белка, он содержит кальций, калий, фосфор и витамин B12, передает Parade.

Но насколько полезен творог именно для сердечно-сосудистой системы? Издание Parade задало этот вопрос трем дипломированным диетологам. Материал опубликован 5 сентября 2026 года.

Белок — одно из главных преимуществ

Примерно в половине чашки творога содержится около 13 граммов белка — по количеству белка такая порция сопоставима примерно с 60 г мяса. Благодаря этому творог хорошо насыщает и может помочь составить полноценный прием пищи.

При этом сам по себе белок нельзя назвать веществом, непосредственно «защищающим сердце». Польза заключается в другом: творог может заменить продукты с большим количеством насыщенных жиров или рафинированных углеводов. Например, в нем обычно меньше насыщенных жиров, чем в сметане, майонезе или рикотте.

Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, повышенным холестерином или высоким риском таких заболеваний диетолог Мэгги Михальчик советует выбирать творог с пониженным содержанием жира. Это позволяет получить белок и кальций, одновременно уменьшив количество насыщенных жиров.

Главный нюанс — соль

Одним из недостатков творога может быть достаточно высокое содержание натрия. По приведенным в материале данным, в половине чашки продукта содержится примерно 350 мг натрия. Поэтому при регулярном употреблении творога важно учитывать, сколько соли человек получает с остальной пищей.

Особенно это важно людям с повышенным артериальным давлением.

Диетологи, однако, подчеркивают: наличие натрия еще не превращает творог во «вредный для сердца» продукт. Важнее общее количество натрия в рационе и размер порций.

Калий и кальций нужны сердцу

В твороге содержатся калий и кальций. Калий участвует в регуляции артериального давления и помогает организму справляться с избытком натрия. Однако одна порция творога обеспечивает лишь около 3% рекомендуемого суточного количества калия, поэтому считать его главным источником этого минерала не стоит.

Кальций, в свою очередь, участвует в сокращении и расслаблении кровеносных сосудов, а также необходим для нормальной работы сердца и мышц.

Содержание холестерина в твороге сравнительно невелико и, согласно приведенной в статье оценке, обычно ниже, чем во многих других сырах. Поэтому замена части сыра творогом может уменьшить общее количество холестерина в блюде.

С чем лучше есть творог

Диетологи рекомендуют сочетать творог с продуктами, содержащими мало натрия. Например, его можно дополнить ягодами, грецкими орехами, семенами чиа и корицей или съесть с фруктами и цельнозерновым тостом с авокадо.

Творог также можно использовать вместо рикотты в лазанье или измельчать и добавлять в томатный соус для пасты, повышая содержание белка в блюде.

Творог может быть полезной частью рациона для сердца, особенно если выбирать менее жирные и не слишком соленые варианты. Но специалисты напоминают: здоровье сердечно-сосудистой системы зависит не от одного «полезного» продукта, а от рациона в целом.