Наступило время для любителей «тихой охоты». Грибники отправляются в леса и возвращаются с полными корзинами. Как не устроить грибной пир!

Крем-суп с лисичками

Когда на столе свежие грибы, мясные бульоны не нужны. Я готовлю с ними крем-суп.

Ставлю на огонь кастрюлю с водой (2 л). Мою и чищу картофель (3 шт.), нарезаю кубиками и бросаю в кипящую воду. Когда картофель сварится, добавляю размятые плавленые сырки (2 шт.).

Лисички (500 г) тщательно перебираю, промываю несколько раз и отвариваю отдельно в течение 30–40 мин. Откидываю на дуршлаг.

Обжариваю грибы с мелко нарезанной луковицей в течение 10–15 мин. Перекладываю в чашу блендера, оставив несколько целых лисичек для украшения. Туда же выливаю сырный бульон с картофелем. Все измельчаю, солю, перчу по вкусу, вновь выливаю в кастрюлю и довожу до кипения.

Разливаю в тарелки, добавляю понемногу целых обжаренных лисичек, измельченной зелени и по горсти сухариков.

Курица, фаршированная грибами и гречкой

Гусь с яблоками - блюдо традиционное. А вот курица с гречкой и грибами - вариант менее распространенный, но более доступный.

ПОНАДОБИТСЯ:

1 курица, 200 г сметаны, 0,5 стакана гречневой крупы, 300 г свежих белых грибов или шампиньонов, 1 луковица, 2-3 головки чеснока, соль и перец - по вкусу, растительное масло для обжарки.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Курицу промыть, обсушить. Натереть снаружи солью и перцем. Накрыть полотенцем.

Грибы перебрать, нарезать кусочками среднего размера, несколько раз промыть. Положить в кастрюлю, залить водой, немного подсолить и поставить на огонь, варить 30 мин. с момента закипания. Когда сварятся, откинуть на дуршлаг.

Гречневую крупу промыть, залить водой и отварить до полуготовности.

Лук очистить, мелко нарезать. Обжарить на сковороде в растительном масле вместе с грибами в течение 15–20 мин. Добавить к грибам и луку гречневую крупу, соль и перец. Перемешать.

Курицу нафаршировать получившейся начинкой и зашить брюшко (можно заколоть зубочистками), смазать сметаной, поместить на противень, рядом положить головки чеснока (разрезать поперек) и поставить в духовку. Запекать при 200° примерно 1,5 часа (до образования румяной корочки).

Штрудель «Сытный»

ПОНАДОБИТСЯ:

Для теста: 2 стакана муки, 1 яйцо, 1/4 ч. л. соли, 100 мл воды, 2 ст. л. растительного масла, 1 ч. л. лимонного сока.

Для начинки: 1 куриная грудка, 300 г свежих грибов, 100 г твердого сыра, 4 ст. л. сливок, 4 ст. л. сливочного масла, соль, перец, укроп, масло растительное.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В теплой воде растворить соль, добавить масло, яйцо, лимонный сок. Постепенно ввести муку. Тесто вымесить. Прикрыть полотенцем и оставить на 30 мин.

Грибы почистить, нарезать. Обжарить в растительном масле (пока вода не выпарится наполовину). Добавить к грибам мелко нарезанное куриное филе, сливочное масло, соль, перец, измельченный укроп. Жарить, пока не испарится вся жидкость. Ввести сливки и немного растительного масла и тушить 5 мин. Начинку переложить в миску, натереть сыр. Очень тонко раскатать тесто. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Равномерно распределить начинку, скатать рулетом, положить его швом вниз. Смазать сливочным маслом и поместить на 20 мин. при 220°.

Инга ПЕРУНОВА

Рулетики «Оригинальный вкус»

Пока не попробовала эти рулетики, я не представляла, что курица, грибы и смородина могут сочетаться в одном блюде.

ПОНАДОБИТСЯ:

4 куриные грудки, 200 г отваренных грибов, 1 луковица, 150 г красной смородины, растительное масло для жарки, соль и перец по вкусу, вода.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Грибы и лук очистить, мелко нарезать. Обжаривать на растительном масле 5 мин. Добавить красную смородину, посолить, поперчить. Поставить на медленный огонь и немного потомить.

Куриные грудки разделить, вырезав малую часть. Большую часть филе отбить до одинаковой толщины. Малое филе порубить в фарш, соединить с грибами и луком. Перемешать. На отбитое большое филе выложить начинку, скатать рулетиком и обвязать кулинарной нитью. Так поступить с каждой порцией большого филе.

На растительном масле обжарить рулетики до золотистого цвета. Сложить их в форму для запекания, налить растительное масло и воду, всыпать горсть смородины. Поставить в духовку при 220° на 25 мин. Подавать с образовавшимся во время запекания соусом.

Пирог «Деликатесный»

Если вы еще не пробовали такого пирога, значит, вы еще не имеете представления о настоящих грибных деликатесах.

ПОНАДОБИТСЯ:

Для теста: 100 г сливочного масла, 1 стакан муки, 2 ст. л. воды, 1 щепотка соли.

Для начинки: 300 г опят (или других грибов), 1 луковица, 150 г сметаны, 2 яйца, 100 г твердого сыра, соль по вкусу.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Размягченное сливочное масло смешать с мукой, добавить воду и соль, хорошо вымесить. Отправить в холодильник на 15 мин.

Тесто раскатать в круг, выложить в форму. Сформовать высокие бортики. Поставить основу для пирога в духовку на 15 мин. при 180°.

Грибы и лук почистить, нарезать. Лук обжарить на сливочном масле до золотистого цвета. Добавить грибы и жарить до готовности. Выложить начинку в основу для пирога.

Отдельно взбить венчиком яйца со сметаной и солью. Добавить тертый сыр. Получившейся массой залить начинку пирога, но так, чтобы не перетекло за бортики основы. Поставить на противне в духовку при 180° на 40 мин. Верх прикрыть фольгой, чтобы не пригорел.

Паста с грибами

Подберезовики или боровики (300 г) режу на кусочки. Растапливаю в сковороде сливочное масло (50 г). Чищу чеснок (1-2 зубчика), мелко режу и отправляю в сковороду. Высыпаю грибы. Прожариваю 15 мин. Добавляю белое вино (2 ст. л.), сливки (200 мл), соль, перец.

Огонь убавляю и тушу до готовности (примерно 45 мин.).

Отвариваю пасту по инструкции на упаковке. Сливаю воду. Пасту выкладываю к грибам и перемешиваю. Тушу еще 5-7 мин. Подаю, посыпав зеленью петрушки.

Жареный картофель с грибами

Жареная картошечка со свежими подберезовиками - мое коронное блюдо!

Свежие подберезовики (500 г) перебираю, режу на кусочки. Потом немного отвариваю их в подсоленной воде. Откидываю на дуршлаг. Лук чищу и режу полукольцами. Обжариваю на растительном масле. Добавляю грибы и жарю еще полчаса.

Картофель (8 шт.) мою, чищу, еще раз промываю и нарезаю крупными ломтиками. Обжариваю на растительном масле. Солю. Выкладываю картошку в сковороду с грибами и луком. Подаю с пылу с жару.

"1000 секретов".