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Как ухаживать за карликовыми кроликами: меню для мини-кролика 0 34

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как ухаживать за карликовыми кроликами: меню для мини-кролика

Мы подарили карликового кролика нашей дочке. Уход за этим питомцем несложный, но важно правильно его кормить, чтобы он был здоров и имел густую шерстку.

 

В вольере нашего питомца всегда должна быть чистая вода. Она необходима в большом объеме для хорошего пищеварения. Животное также получает жидкость из арбузов и огурцов, которые ему очень нравятся.

Другим важным компонентом рациона является свежее сено. Мы заготавливаем его сами на даче. Сено в основном состоит из полыни, лопуха, одуванчиков, клевера и щавеля. Все это мы даем кролику и в свежем виде. Важно следить, чтобы в заготовленное сено не попали ядовитые растения, такие как лютики, дурман или молочай.

В рацион питомца также входят свежий горох с люцерной (в небольшом количестве), капуста разных видов, яблоки и бананы. Понемногу добавляем в кормление комбикорм, который покупаем в магазине, выбирая тот, что без зерен. В комбикорме содержатся витамины, которые кролик не получит из других продуктов.

Летом в рацион входят молодые ветки ивы, липы и осины, а зимой – ели и сосны.

"1000 секретов".

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