Первые встречи нередко проходят под влиянием сильной симпатии, поэтому некоторые особенности поведения потенциальной партнерши легко оставить без внимания. Психолог Ирина Шенье рассказала, какие установки женщины могут указывать на то, что она ищет не равноправные отношения, а человека для удовлетворения своих потребностей.

В начале знакомства важно оценивать не только собственные чувства, но и то, как потенциальная партнерша относится к самому мужчине. Психолог советует задать себе простой вопрос: «Как мне рядом с этим человеком и как он воспринимает меня?»

По словам специалиста, уже во время первых разговоров можно понять, каких отношений ищет женщина. Насторожить должна ситуация, когда мужчину рассматривают не как отдельную личность со своими желаниями, чувствами и интересами, а прежде всего как человека, обязанного выполнять определенные функции.

Психолог назвала пять сигналов, на которые мужчинам стоит обратить внимание в начале знакомства.

Ей нужен не мужчина, а его функция

Первый тревожный сигнал — женщина интересуется не столько самим мужчиной, сколько тем, что он способен для нее сделать.

Если во время знакомства она постоянно говорит о своих потребностях и ожиданиях, но почти не спрашивает о чувствах, взглядах, интересах и желаниях мужчины, к такому поведению стоит присмотреться внимательнее.

Как объясняет Ирина Шенье, иногда человек ищет не конкретного партнера, а определенную функцию, которую тот должен выполнять в отношениях.

Например, мужчине может быть нужна женщина, которая возьмет на себя ведение домашнего хозяйства, а женщине — партнер, который будет полностью обеспечивать ее материально. При этом характер, внутренний мир и потребности другого человека оказываются неважными.

Если от потенциального партнера ожидают лишь выполнения определенной функции, это может указывать на неудовлетворенную потребность, ответственность за которую человек пытается переложить на другого.

Психолог называет такую позицию незрелой. В этом случае человек ожидает, что кто-то извне предоставит ему то, чего он сам не может или не хочет обеспечить для себя.

Само по себе желание видеть рядом заботливого, надежного или обеспеченного партнера не является проблемой. Трудности начинаются тогда, когда личность человека отодвигается на второй план, а его ценность определяется исключительно пользой, которую он способен принести.

Она сразу заявляет: «Ты мужчина — ты должен»

Второй тревожный сигнал — отношения с самого начала строятся вокруг требований и обязанностей мужчины.

Психолог советует насторожиться, если женщина регулярно занимает позицию: «Ты мужчина — значит, ты должен», ожидая, что партнер будет обеспечивать ее, решать возникающие проблемы и отвечать за удовлетворение всех ее потребностей.

Особое внимание стоит обратить на ситуацию, когда сама женщина при этом не готова брать ответственность за собственную жизнь, решения и благополучие.

Ирина Шенье не советует мужчинам соглашаться на подобную модель отношений. По ее словам, со временем в паре может сформироваться динамика «отец — дочь». Мужчине придется постоянно решать проблемы партнерши и брать на себя ответственность за те стороны жизни, с которыми взрослый человек обычно должен справляться самостоятельно.

В результате отношения перестают быть союзом двух равноправных людей. Один партнер оказывается в роли постоянного опекуна и спасателя, а второй привыкает перекладывать на него свои задачи и предъявлять все новые требования.

Важно отличать взаимную поддержку от односторонней обязанности. В здоровых отношениях партнеры могут помогать друг другу, но при этом каждый сохраняет способность самостоятельно отвечать за свою жизнь.

Все ее бывшие были «плохими»

Еще один сигнал — то, как женщина рассказывает о предыдущих партнерах.

Если в ее историях все бывшие мужчины без исключения оказываются плохими, а сама она постоянно оскорбляет, унижает или описывает их исключительно в негативном свете, психолог рекомендует обратить на это внимание.

Это не означает, что за любые неудачные отношения обязательно в равной степени ответственны оба партнера. Иногда человек действительно сталкивается с обманом, жестокостью, изменой или другими тяжелыми обстоятельствами, за которые он не отвечает.

Однако показательной может быть сама модель поведения, при которой человек никогда не анализирует собственные поступки и не признает даже минимального вклада в развитие конфликтов.

Важно слушать не только рассказы о том, насколько плохими были бывшие партнеры, но и обращать внимание на то, какие выводы женщина сделала после расставаний. Способна ли она спокойно говорить о прошлом? Понимает ли, почему отношения завершились? Замечает ли собственные ошибки и изменения, которые ей хотелось бы внести в свое поведение?

Ирина Шенье отмечает, что из-за травматического опыта человек иногда может не замечать любви, заботы и поддержки, которые ему оказывали. Пережитые обиды способны влиять на восприятие прошлого и заставлять видеть прежние отношения исключительно в черном цвете.

Поэтому оценивать следует не сам факт негативных воспоминаний, а отношение человека к полученному опыту, его готовность к самоанализу и способность брать ответственность за собственные решения.

Она ищет мужчину, который станет для нее всем

Четвертый сигнал — ожидание, что партнер превратится в единственную опору и заменит женщине практически весь остальной мир.

Речь идет о ситуации, когда она долго ждала мужчину, который одновременно станет романтическим партнером, лучшим другом, психологом, финансовой опорой и человеком, способным решить все ее проблемы.

Психолог советует обратить внимание на то, есть ли у женщины собственная жизнь вне отношений. Сохраняет ли она общение с подругами и родственниками, имеет ли увлечения, умеет ли самостоятельно заботиться о себе и решать повседневные задачи?

Если после появления мужчины женщина постепенно отказывается от друзей, интересов и привычного окружения, а партнер должен заменить ей всех близких людей, на него может быть возложена чрезмерная ответственность.

Ни один человек не способен постоянно и одновременно выполнять все возможные роли. Требование быть единственным источником любви, общения, поддержки, развлечений, безопасности и материального благополучия создает сильное напряжение.

Со временем такая модель может привести к эмоциональной зависимости и многочисленным претензиям. Любое желание мужчины провести время отдельно, заняться своими делами или пообщаться с друзьями может восприниматься как недостаток любви и внимания.

В здоровых отношениях партнеры остаются важной частью жизни друг друга, но не становятся ее единственным содержанием. У каждого сохраняются собственные интересы, друзья, обязанности и внутренние опоры.

Она слишком сосредоточена на подарках и статусе бывших

Пятый сигнал, на который психолог советует обратить внимание, — чрезмерная фиксация на материальных вещах и социальном статусе.

Ирина Шенье приводит в пример женщин, которые во время знакомства много рассказывают о бывших «суперкавалерах», постоянно подчеркивают, насколько сильно их любили, какие дорогие подарки получали и сколько денег мужчины на них тратили.

Само по себе воспоминание о дорогом подарке или успешном бывшем партнере не является проблемой. Материальная сторона жизни естественным образом присутствует в отношениях, а финансовые ожидания партнеров действительно могут иметь значение.

Насторожить должна ситуация, когда подарки, доход, общественное положение бывших и готовность мужчины тратить деньги становятся центральными темами общения. В таком случае может возникнуть ощущение, что нового партнера оценивают прежде всего по его материальным возможностям.

По словам психолога, подобная фиксация иногда свидетельствует о том, что человек хочет близких отношений, но в действительности пока не готов к ним. Внимание сосредоточено на внешних признаках успешного союза, тогда как эмоциональная близость, взаимное уважение и интерес к личности партнера остаются на втором плане.

При этом специалист подчеркивает, что такое поведение встречается не только у женщин. Мужчины также могут быть чрезмерно сосредоточены на статусе — например, постоянно хвастаться бывшими партнершами модельной внешности и таким образом пытаться повысить собственную значимость.

Главная проблема заключается не в разговорах о прошлом или материальных вещах, а в использовании партнеров как подтверждения своего статуса.

Что должно насторожить мужчину

Ирина Шенье выделяет пять основных сигналов, которые могут проявиться уже на первых этапах знакомства:

женщина воспринимает мужчину преимущественно как исполнителя определенной функции;

строит общение вокруг установки «ты мужчина — ты должен»;

обвиняет во всех неудачных отношениях исключительно бывших партнеров;

ожидает, что мужчина станет ее единственной опорой и заменит все окружение;

чрезмерно концентрируется на подарках, деньгах и статусе партнеров.

Во всех этих ситуациях прослеживается общая особенность: мужчина перестает восприниматься как самостоятельная личность и превращается в средство для удовлетворения чужих потребностей.

При этом отдельная неудачная фраза или единичное проявление такого поведения еще не означают, что женщина не способна построить здоровые отношения. У каждого человека бывают эмоционально сложные периоды, болезненные воспоминания и нереалистичные ожидания.

Важно оценивать не один эпизод, а общую модель поведения. Готова ли потенциальная партнерша брать ответственность за свою жизнь? Есть ли у нее собственные интересы и источники поддержки? Способна ли она обсуждать потребности обоих партнеров и искать компромиссы? Видит ли она в мужчине живого человека, а не набор полезных функций?

Перечисленные признаки не следует использовать как жесткий список для немедленного прекращения знакомства. Их стоит воспринимать как повод внимательнее присмотреться к тому, как строится общение и насколько равноправными могут быть будущие отношения.

Здоровый союз предполагает взаимный интерес, уважение к личным границам, готовность обоих партнеров брать ответственность и поддерживать друг друга. Если же один человек с самого начала предъявляет преимущественно требования, не интересуется внутренним миром другого и видит в нем только источник денег, заботы или решения проблем, такие отношения рискуют быстро превратиться в тяжелую обязанность.