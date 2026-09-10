Неспособность выстраивать личные границы и стремление постоянно «спасать» партнёра иногда приводят к разочарованию, обидам и поиску близости на стороне. Однако такой сценарий нельзя считать однозначным признаком будущей неверности.

Причины супружеских измен нередко связаны не только с происходящим внутри пары, но и с психологическим опытом, полученным человеком в детстве. Неразрешённые эмоциональные проблемы могут мешать строить здоровые отношения и открыто говорить с партнёром о своих потребностях.

Писатель Нил Штраус в беседе с американским подкастером Льюисом Хаусом рассказал о модели поведения, которая, по его мнению, способна указывать на повышенный риск неверности. Речь идёт о чрезмерном эмоциональном слиянии и размывании личных границ, пишет Mirror.

Когда ребёнок привыкает отвечать за чувства родителей

По словам Штрауса, подобная модель может сформироваться ещё в детстве. Ребёнок начинает чрезмерно сосредотачиваться на настроении и потребностях родителей, в то время как его собственные желания и переживания остаются без должного внимания.

Постепенно он привыкает заслуживать любовь и признание заботой о других. Во взрослом возрасте этот сценарий может переноситься в романтические отношения.

Желание «спасти» или изменить партнёра

Человек с таким опытом нередко выбирает партнёра, которого можно опекать, исправлять или «спасать». На первых этапах отношений подобная роль даёт ему ощущение собственной значимости и нужности.

Однако со временем становится понятно, что полностью изменить другого человека невозможно. Тогда на смену энтузиазму могут прийти усталость, раздражение и обида.

По мнению Штрауса, человек начинает воспринимать партнёра примерно так же, как когда-то воспринимал родителей: он старается удовлетворить чужие потребности, но не получает желаемой эмоциональной отдачи.

Ощущение ловушки и поиски выхода

Если партнёр не меняется, «спасатель» может почувствовать себя обманутым и загнанным в ловушку. Накопившееся недовольство иногда выражается в эмоциональном отдалении, конфликтах, попытках оттолкнуть близкого человека или поиске отношений на стороне.

Таким образом, тревожным сигналом Штраус считает не отдельную фразу или поступок, а устойчивую модель: человек строит отношения вокруг желания переделать партнёра, а затем начинает злиться на него за то, что добиться этого не удалось.

Теория вызвала споры

Мнения слушателей интервью разделились. Одни заявили, что узнали в описании собственный опыт и сочли рассуждения Штрауса убедительными. Другие напомнили, что стремление заботиться о партнёре или помогать ему само по себе не означает склонности к измене.

Некоторые комментаторы также предположили, что описанная модель больше напоминает парентификацию. Так называют ситуацию, когда ребёнок вынужден слишком рано брать на себя эмоциональную или практическую ответственность за взрослых. Позднее он может переносить эту роль в отношения и вести себя скорее как родитель, чем как равноправный партнёр.

Желание постоянно спасать и переделывать партнёра действительно может говорить о нарушенных личных границах и нездоровой модели близости. Но считать такого человека потенциальным изменником только на этом основании нельзя. Риск для отношений возникает тогда, когда скрытые ожидания, накопленная обида и неудовлетворённые потребности не обсуждаются открыто и постепенно превращаются в эмоциональное отчуждение.