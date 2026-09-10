Дизайнеры предлагают множество вариантов принтов, и важно выбрать те, которые помогут выглядеть моложе. Рассмотрим, какие принты стоит предпочесть, а какие могут добавить возраст.

Принт играет ключевую роль в портретной зоне, поэтому стоит внимательно подойти к выбору узоров на футболках, топах и платьях.

Совет: если вы сомневаетесь в выборе принта или хотите попробовать что-то новое, лучше подберите обувь, сумку или другие аксессуары, которые будут находиться далеко от лица и смягчат эффект от этого рисунка.

Цветочный принт

Летом цветочный принт чаще всего встречается на платьях, топах и сарафанах. Избегайте крупных цветов в портретной зоне, особенно если они сочетаются с различными птичками, бабочками и перьями — это может испортить образ.

* На что заменить

Выбирайте ненавязчивый рисунок из мелких цветов, например, в пасторальном стиле, который сейчас актуален.

Горошек

С принтом «горошек» также нужно быть осторожным, так как этот паттерн всегда привносит в образ ретро-эффект. Если вы решились на него, убедитесь, что силуэт и крой изделия актуальны.

* На что заменить

Можно выбрать более современный вариант, например, джинсы или юбку в горошек.

Анималистичный принт

Анималистичный принт возвращается в моду из сезона в сезон, но часто можно встретить неудачные исполнения, которые могут испортить образ.

* На что заменить

Если вы хотите добавить в свой аутфит «леопард», «змею» или «зебру», обратите внимание на обувь, сумки и аксессуары с такими принтами. Это будет ярким, но безопасным акцентом.

Восточный огурец

Этот принт интересен, но в магазинах часто встречаются вещи с неправильным фасоном, что может ассоциироваться с женщинами в возрасте.

* На что заменить

Лучше замените этот принт на что-то свежее и актуальное. Например, морская тематика — это не только привычные тельняшки, но и сетки и принты на морскую тематику.

Разные надписи

Избегайте хаотичных и неуместных надписей по всему изделию, так как это выглядит неактуально и придает образу «рыночный стиль».

* На что заменить

Выбирайте принты с частями картин, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность и носить на себе частичку того, что ценно для вас — это никогда не выйдет из моды.

Большое значение в принтах имеет их актуальность. Кроме того, многое зависит от кроя и фасона вещи, с чем она сочетается и как на вас сидит. Поэтому важно развивать «насмотренность» и следить за модными тенденциями.

Марина Мустафаева.