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Ученые назвали витамин, который может поддержать память при первых признаках деменции 0 719

Люблю!
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Витамин D

ChatGPT

Витамин D может быть связан с улучшением когнитивных функций у людей с легкими нарушениями памяти и проблемами со сном. В небольшом исследовании Университета Эмори участники, ежедневно принимавшие достаточную дозу витамина D, показали результаты когнитивных тестов примерно на 13% выше.

Однако ученые пока не считают эти данные доказательством того, что витамин способен лечить или предотвращать деменцию.

Ученые продолжают искать способы, которые могли бы помочь людям как можно дольше сохранить память и ясность мышления при первых когнитивных изменениях. Одно из новых исследований посвящено витамину D и его возможному влиянию на работу мозга.

Работа опубликована в научном журнале Sleep Medicine. В исследовании участвовали более 50 человек с двумя факторами, которые могут сопровождать повышенный риск развития деменции: легкими когнитивными нарушениями и расстройствами сна.

Участники прошли тестирование когнитивных функций. Исследователи также выяснили, принимали ли они витамин D, и при анализе результатов учитывали возраст, пол, индекс массы тела и уровень образования.

Результат — плюс 13%

Наиболее интересный результат получили среди участников, которые ежедневно принимали достаточную дозу витамина D. Их показатели в когнитивных тестах оказались примерно на 13% выше, чем у людей, не принимавших витамин.

При этом исследователи обнаружили зависимость результата от дозировки: прием более низких доз не продемонстрировал такого же выраженного эффекта.

Авторы считают, что полученные данные дополняют накопленные сведения о возможной роли витамина D в работе мозга и процессах старения.

«Возможности для поддержания здоровья мозга сохраняются даже в период, когда у человека только начинают проявляться когнитивные изменения», — отметила исследователь Университета Эмори Виктория Пак.

Но это еще не лекарство от деменции

Важно учитывать масштаб исследования: в нем участвовало немногим более 50 человек, а сама работа носила наблюдательный характер. Это означает, что ученые обнаружили связь между приемом витамина D и более высокими результатами тестов, но пока нельзя утверждать, что именно витамин стал причиной улучшения памяти.

Поэтому самостоятельно принимать повышенные дозы витамина D в надежде предотвратить деменцию не следует. Особенно это касается людей, которые уже принимают лекарства или имеют хронические заболевания.

Что еще действительно важно для мозга

Авторы материала напоминают и о другом длительном исследовании, опубликованном в Neurology. Оно показало, насколько важны факторы сердечно-сосудистого риска в среднем возрасте.

Особое значение имеют три привычки: контроль артериального давления, профилактика и контроль диабета и отказ от курения.

Новые результаты дают основания продолжать изучение витамина D как одного из факторов, потенциально связанных с сохранением когнитивных функций. Но говорить о витамине как о средстве от деменции пока преждевременно: небольшое наблюдательное исследование показывает связь, а не доказывает лечебный эффект.

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#память #старение #мозг #витамин д #здоровье #деменция
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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