Сушеные груши могут стать альтернативой конфетам и другим сладостям. Они сохраняют естественную сладость фруктов и содержат много клетчатки и калия. Однако из-за высокой концентрации сахаров и калорий есть их лучше небольшими порциями.

Тем, кому сложно отказаться от сладкого, необязательно каждый раз тянуться за конфетами, печеньем или шоколадом. Одним из вариантов перекуса могут стать сушеные груши.

После удаления воды питательные вещества в сухофруктах становятся более концентрированными. В 100 граммах сушеных груш может содержаться примерно 7–10 граммов клетчатки. Она необходима для нормальной работы кишечника, помогает дольше сохранять чувство сытости и способствует нормальному пищеварению, пишет Planeta.

Сушеные груши также являются источником калия — минерала, необходимого для нормальной работы мышц и нервной системы и участвующего в поддержании нормального артериального давления.

Полезнее конфет, но есть нюанс

Несмотря на пользу, относиться к сушеным грушам как к продукту, который можно есть без ограничений, не стоит. При сушке фрукт теряет большую часть воды, поэтому в небольшом объеме оказывается значительно больше природных сахаров и калорий, чем в свежей груше.

Кроме того, при покупке стоит изучить состав. Лучше выбирать сушеные груши без добавленного сахара или сиропов.

Для перекуса достаточно небольшой порции — примерно 30–40 граммов. Сухофрукты можно сочетать с натуральным йогуртом, орехами или добавлять в кашу.

Таким образом, сушеные груши действительно могут стать более питательной заменой обычным сладостям: вместе со сладким вкусом организм получает клетчатку и минеральные вещества. Главное — помнить о размере порции и выбирать продукт без добавленного сахара.