У меня есть большая коллекция фиалок, и я предпочитаю получать новые экземпляры из листиков, подаренных знакомыми или срезанных с уже имеющихся растений.

Для срезки с материнского растения выбираю здоровые и красивые листья, обычно из 2-го или 3-го ряда снизу. Нижние листики слишком стары для посадки, а верхние еще недостаточно крепкие.

Срезаю выбранный лист под углом, чтобы черенок был не длиннее 5 см. Лучше срезать лист, чем отламывать, так он меньше повреждается. Срез на кустике и отделенный лист обрабатываю слабым раствором марганцовки.

Как можно скорее помещаю «материнский» лист в стакан с отстоянной водой, в которую добавлена таблетка активированного угля. Ставлю стакан в теплое притененное место. Через 2-3 дня появляются корешки.

Когда корешки достигают 1-1,5 см, сажаю растение в заранее подготовленный горшок. Способ размножения фиалок листом зарекомендовал себя хорошо: примерно 80% посаженных мною листиков превращаются в красивые кустики.

"1000 секретов".