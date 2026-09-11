Заморозка — это отличный способ сохранить все полезные свойства овощей и фруктов. Яблоки также можно замораживать, что особенно актуально, если у вас есть много домашних яблок и свободного места в морозильной камере.

Замороженные яблоки можно использовать по-разному: их можно добавить в компот, использовать для выпечки пирогов и творожных запеканок, приготовить сладкий соус к блинам и оладьям, а также сделать пюре для детского питания.

Перед заморозкой яблоки нужно подготовить: тщательно промыть, очистить и удалить семена. Затем замораживайте яблоки тем способом, который вам больше нравится.

Для сладких соусов и смузи, а также для добавления в утренние каши лучше всего заморозить яблоки в виде слегка сладкого пюре. Для выпечки же лучше заморозить яблоки дольками. Такие дольки можно использовать при приготовлении шарлотки, пирога, рулета или запеканки.

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