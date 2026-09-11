Медовый массаж, обертывания и аппликации помогают не только улучшить обмен веществ и способствовать похудению, но и эффективно бороться с целлюлитом, который стал актуальной проблемой для многих женщин.
Что вам понадобится?
Для медового массажа вам потребуется натуральный жидкий цветочный мед, липовый или другой, а также ароматические масла, такие как лимонное, апельсиновое, мандариновое, грейпфрутовое или лаванды. К меду добавляется 2–5 капель выбранного масла.
Как делать?
Нанесите мед на ладони и легкими движениями прикладывайте их к телу. Затем начинайте аккуратно похлопывать ладонями по участкам с целлюлитом, постепенно увеличивая интенсивность. Когда мед начнет взаимодействовать с кожей, отрывать руки станет неприятно, а на коже появится белый налет — это шлаки, которые выводит ваш организм. Продолжительность массажа составляет 5–7 минут. После процедуры смойте остатки меда и "грязь" в душе, а затем нанесите на кожу смягчающий крем или натуральное масло. Рекомендуется пройти курс из 10 сеансов с интервалом в один день.
Польза медового антицеллюлитного массажа:
- уменьшение толщины жировой прослойки;
- коррекция контуров фигуры (уменьшение объема талии и избавление от лишних сантиметров в области бедер);
- улучшение качества кожи и уменьшение проявлений целлюлита;
- улучшение кровообращения и ускорение лимфотока;
- повышение тонуса мышц;
- облегчение головной боли и головокружений;
- вывод токсинов и улучшение общего самочувствия;
- расслабление организма и повышение стрессоустойчивости;
- укрепление иммунной системы;
- ускорение обмена веществ;
- улучшение цвета лица благодаря увеличению поступления кислорода к клеткам кожи.
Кому противопоказан антицеллюлитный медовый массаж?
- наличие аллергии на мед (рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи);
- воспалительные процессы в организме и опухоли;
- явные раны и царапины на коже;
- повышенная температура тела;
- беременность на любом сроке;
- период менструации;
- почечная или сердечная недостаточность;
- сахарный диабет;
- болезни щитовидной железы;
- астма, туберкулез, варикоз;
- обильный волосяной покров (рекомендуется провести депиляцию за два дня до процедуры).
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