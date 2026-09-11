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Медовый массаж для борьбы с целлюлитом: плюсы и минусы 0 17

Люблю!
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Медовый массаж для борьбы с целлюлитом: плюсы и минусы

Медовый массаж, обертывания и аппликации помогают не только улучшить обмен веществ и способствовать похудению, но и эффективно бороться с целлюлитом, который стал актуальной проблемой для многих женщин.

 

Что вам понадобится?

Для медового массажа вам потребуется натуральный жидкий цветочный мед, липовый или другой, а также ароматические масла, такие как лимонное, апельсиновое, мандариновое, грейпфрутовое или лаванды. К меду добавляется 2–5 капель выбранного масла.

Как делать?

Нанесите мед на ладони и легкими движениями прикладывайте их к телу. Затем начинайте аккуратно похлопывать ладонями по участкам с целлюлитом, постепенно увеличивая интенсивность. Когда мед начнет взаимодействовать с кожей, отрывать руки станет неприятно, а на коже появится белый налет — это шлаки, которые выводит ваш организм. Продолжительность массажа составляет 5–7 минут. После процедуры смойте остатки меда и "грязь" в душе, а затем нанесите на кожу смягчающий крем или натуральное масло. Рекомендуется пройти курс из 10 сеансов с интервалом в один день.

Польза медового антицеллюлитного массажа:

  • уменьшение толщины жировой прослойки;
  • коррекция контуров фигуры (уменьшение объема талии и избавление от лишних сантиметров в области бедер);
  • улучшение качества кожи и уменьшение проявлений целлюлита;
  • улучшение кровообращения и ускорение лимфотока;
  • повышение тонуса мышц;
  • облегчение головной боли и головокружений;
  • вывод токсинов и улучшение общего самочувствия;
  • расслабление организма и повышение стрессоустойчивости;
  • укрепление иммунной системы;
  • ускорение обмена веществ;
  • улучшение цвета лица благодаря увеличению поступления кислорода к клеткам кожи.

Кому противопоказан антицеллюлитный медовый массаж?

  • наличие аллергии на мед (рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи);
  • воспалительные процессы в организме и опухоли;
  • явные раны и царапины на коже;
  • повышенная температура тела;
  • беременность на любом сроке;
  • период менструации;
  • почечная или сердечная недостаточность;
  • сахарный диабет;
  • болезни щитовидной железы;
  • астма, туберкулез, варикоз;
  • обильный волосяной покров (рекомендуется провести депиляцию за два дня до процедуры).

"1000 секретов".

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