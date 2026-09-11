Медовый массаж, обертывания и аппликации помогают не только улучшить обмен веществ и способствовать похудению, но и эффективно бороться с целлюлитом, который стал актуальной проблемой для многих женщин.

Что вам понадобится?

Для медового массажа вам потребуется натуральный жидкий цветочный мед, липовый или другой, а также ароматические масла, такие как лимонное, апельсиновое, мандариновое, грейпфрутовое или лаванды. К меду добавляется 2–5 капель выбранного масла.

Как делать?

Нанесите мед на ладони и легкими движениями прикладывайте их к телу. Затем начинайте аккуратно похлопывать ладонями по участкам с целлюлитом, постепенно увеличивая интенсивность. Когда мед начнет взаимодействовать с кожей, отрывать руки станет неприятно, а на коже появится белый налет — это шлаки, которые выводит ваш организм. Продолжительность массажа составляет 5–7 минут. После процедуры смойте остатки меда и "грязь" в душе, а затем нанесите на кожу смягчающий крем или натуральное масло. Рекомендуется пройти курс из 10 сеансов с интервалом в один день.

Польза медового антицеллюлитного массажа:

уменьшение толщины жировой прослойки;

коррекция контуров фигуры (уменьшение объема талии и избавление от лишних сантиметров в области бедер);

улучшение качества кожи и уменьшение проявлений целлюлита;

улучшение кровообращения и ускорение лимфотока;

повышение тонуса мышц;

облегчение головной боли и головокружений;

вывод токсинов и улучшение общего самочувствия;

расслабление организма и повышение стрессоустойчивости;

укрепление иммунной системы;

ускорение обмена веществ;

улучшение цвета лица благодаря увеличению поступления кислорода к клеткам кожи.

Кому противопоказан антицеллюлитный медовый массаж?

наличие аллергии на мед (рекомендуется провести тест на небольшом участке кожи);

воспалительные процессы в организме и опухоли;

явные раны и царапины на коже;

повышенная температура тела;

беременность на любом сроке;

период менструации;

почечная или сердечная недостаточность;

сахарный диабет;

болезни щитовидной железы;

астма, туберкулез, варикоз;

обильный волосяной покров (рекомендуется провести депиляцию за два дня до процедуры).

"1000 секретов".