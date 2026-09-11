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Не только матрас: еще одно место в спальне, где могут скрываться клопы 0 204

Люблю!
Дата публикации: 11.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Клопы

ChatGPT

Комнатные растения часто ставят в спальне, в том числе рядом с кроватью. Иногда можно услышать, что папоротники, фикусы или орхидеи привлекают постельных клопов. Однако специалисты уточняют: дело не в конкретном растении. Опасность представляют укромные места, где насекомые могут спрятаться.

Постельные клопы растениями не питаются. Их интересует кровь человека или животных, а найти спящего человека им помогают, в частности, выделяемый при дыхании углекислый газ, тепло тела и запах, передает tulodz.

Поэтому сам по себе цветок на подоконнике причиной появления клопов стать не может.

Фикус и орхидея ни при чем

В интернете в числе «опасных» для спальни растений часто называют папоротники, фикусы, плющ, драцены и орхидеи. Однако убедительных доказательств того, что именно эти виды привлекают постельных клопов сильнее других, нет.

Значение имеет скорее размер и строение растения. Густая листва, многочисленные стебли и труднодоступные участки создают дополнительные укрытия. Особенно это может иметь значение, если большой цветок стоит непосредственно около кровати.

Специалисты Cornell Integrated Pest Management указывают, что постельных клопов можно обнаружить на листьях и стеблях комнатных растений, около горшка или под ним. При этом в почве цветочного горшка они обычно не обитают.

Сначала проверьте кровать

Если появились подозрения на клопов, начинать поиски следует не с цветов. В первую очередь необходимо внимательно осмотреть место, где человек спит.

Клопы предпочитают держаться поблизости от источника пищи и могут прятаться в швах и складках матраса, каркасе кровати, изголовье, щелях мебели. При сильном заражении насекомые способны расселяться дальше по комнате.

Таким образом, наличие большого количества комнатных цветов еще не говорит о том, что в квартире обязательно появятся клопы.

Что искать на цветочном горшке

Если клопы уже обнаружены в спальне или появились характерные следы их присутствия, стоит проверить и растения возле кровати.

Особое внимание следует обратить на дно горшка, поверхность под ним, листья и стебли. Признаками присутствия насекомых могут быть сами клопы, темные точки и сброшенные оболочки.

Насторожить должны также небольшие темные следы и ржаво-красные пятна на постельном белье. А вот одни только следы укусов не позволяют с уверенностью утверждать, что в доме поселились именно постельные клопы.

Выбрасывать цветы не нужно

Если никаких признаков насекомых нет, избавляться от комнатных растений не требуется. Нет оснований считать, что определенные виды цветов сами по себе вызывают появление клопов.

Однако при уже возникшей проблеме большие густые растения лучше не держать вплотную к кровати. Так будет проще осматривать пространство и сокращать количество потенциальных укрытий.

Главное при подозрении на клопов — тщательно проверить матрас, каркас и изголовье кровати, мебель и щели поблизости, а также уменьшить количество вещей и других возможных укрытий вокруг спального места.

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#комнатные растения #спальня
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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