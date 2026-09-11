Многие привыкли сидеть, положив ногу на ногу, даже не задумываясь об этом. Эту позу нередко обвиняют в появлении варикоза, нарушении кровообращения и проблемах со спиной. Однако специалисты объясняют: для здорового человека сама по себе такая привычка обычно не представляет серьезной опасности. Гораздо вреднее долго оставаться неподвижным.

В офисе, общественном транспорте, дома перед телевизором люди часто автоматически скрещивают ноги. Вокруг этой привычной позы возникло немало опасений: считается, что она может привести к варикозному расширению вен, ухудшить кровообращение или даже навредить позвоночнику.

Как пишет Entrevue, если здоровый человек сидит со скрещенными ногами несколько минут, серьезного вреда это обычно не приносит. Основная проблема возникает тогда, когда человек долго находится в одном и том же положении.

Что происходит с кровообращением

При скрещивании ног некоторые вены могут сдавливаться, из-за чего венозный отток временно замедляется. У людей, уже страдающих венозной недостаточностью, такая поза способна усилить ощущение тяжести в ногах или отечность.

Однако само по себе скрещивание ног не считается непосредственной причиной варикозного расширения вен, тромбоза или легочной эмболии.

Риск этих состояний в большей степени связан с другими факторами — возрастом, наследственностью, беременностью, лишним весом, некоторыми заболеваниями и продолжительной неподвижностью.

Что происходит со спиной

Если долго сидеть, постоянно скрещивая ноги в одну и ту же сторону, положение таза временно становится асимметричным.

Это может привести к напряжению мышц бедер и поясницы. Однако такая поза сама по себе не обязательно повреждает позвоночник и не считается непосредственной причиной появления межпозвоночной грыжи.

Поэтому специалисты советуют прежде всего не застывать надолго в одном положении и периодически менять позу.

Почему может неметь нога

Есть еще один неприятный эффект. При продолжительном скрещивании ног может сдавливаться малоберцовый нерв, проходящий в районе колена.

В результате человек чувствует покалывание или онемение в ноге. Как правило, эти ощущения проходят после того, как положение тела меняется и давление на нерв прекращается.

Если же онемение возникает часто или долго не проходит после смены позы, стоит проконсультироваться с врачом.

Главное — не сидеть часами

Таким образом, здоровому человеку нет необходимости полностью отказываться от привычки сидеть, положив ногу на ногу. Важнее следить за тем, сколько времени вы проводите без движения.

Специалисты рекомендуют регулярно менять положение тела, двигать стопами и лодыжками, ходить и хотя бы на несколько минут вставать примерно каждый час.

Опасность заключается не столько в самой позе «нога на ногу», сколько в длительном сидении без движения. Регулярная смена положения и небольшая физическая активность помогают снизить нагрузку на мышцы, нервы и кровообращение.