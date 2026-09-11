Как позаботиться о коже (и почему это надо обязательно сделать) до наступления жестких холодов: практичные рекомендации специалистов, которые помогут сохранить здоровье и красоту.

О профилактике и устранении кожных проблем, которые мы имеем после летней жары, рассказывает дерматолог-венеролог, специалист по эстетической медицине, заведующая дерматологической службой клиник Veselības centru apvienība (VCA) Алена Соха. Ей помогает сертифицированный фармацевт и заведующая Mēness aptieka, расположенной в стационаре Gaiļezers, Елена Бебре.

Лето — это маленькая жизнь. Но то, что является отдыхом для нас, не всегда нравится нашей коже. Ультрафиолет, волны жары, перелеты-переезды, турпоходы, недостаток сна, купание в море — все это частая причина, почему в середине сентября — в октябре на лице и спине «вылезают» отвратительные прыщи или появляются незваные морщины. Часто дают о себе знать сухость и ломкость волос, шершавость пяток, а кроме того, у многих обостряются хронические проблемы.

В сентябре у дерматологов прибавляется работы, и в первую очередь это связано с обострением хронических дерматозов. «Мы часто наблюдаем рецидивы хронического акне и дебют этого заболевания, а также обострение розацеа, себорейного и атопического дерматита, псориаза», – объясняет дерматолог Алена Соха.

Стоп, акне!

Специалист VCA подчеркивает, что осень – время вспышки воспалений на коже. «Дело в том, что летом кожа вынуждена активнее защищаться, эндокринные железы работают в горячем режиме, а сальные – вырабатывают больше секрета. На фоне повышенного потоотделения все это приводит к образованию густой липидно-потовой пленки, которая забивает поры и нарушает отток кожного сала. Плюс допускаемые погрешности в уходе – летом мало кому хочется думать об умывании правильными средствами. Ситуацию усугубляет интенсивный ультрафиолет. Не последнюю роль в этом процессе играют стероидные гормоны. И если кожа склонна к комедогенным воспалениям, как часто бывает у подростков и людей юных, этого бывает достаточно, чтобы началось обострение. Я говорю о «прыщах» (точнее, о папулах и пустулах), которые отравляют жизнь многим девушкам и юношам», – рассказывает дерматолог Алена Соха.

Врач уверена, что акне почти всегда вызывает психологический дискомфорт, снижает самооценку. Поэтому не стоит ждать, пока воспаления на коже «расцветут» в полную силу, что чревато болью, дискомфортом, поствоспалительными пятнами и рубцами на коже. «Если на коже много воспалительных элементов, появился или усилился жирный блеск, например в Т-зоне, и уже появляются первые разведчики-прыщики, скорее всего, это то самое обострение акне. В этом случае в первую очередь надо начать правильно умываться.

Очень рекомендую аптечные средства (гели, пенки и пр.), в составе которых могут быть альфа-гидроксикислоты, бета-гидроксикислоты, салициловая кислота в правильной концентрации. Важно выбрать мягкое специальное очищение и – настаиваю — избегать абразивных и прочих скрабов, так как они могут раздражать кожу, усиливать воспаление и обострять высыпания акне!

В то же время стоит подобрать правильные уходовые средства, которые советую подбирать только из арсенала фармакологической косметики. Не менее важны и успокаивающие вещества в таких препаратах — это алоэ вера, ниацинамид или масло чайного дерева, уменьшающие покраснение и раздражение».

«В аптеке мы всегда найдем для каждого средство помощи (или профилактики) при акне. По опыту знаю, что эффективно работает мягкая очищающая пенка с антибактериальной защитой, которая борется как с подростковыми, так и со взрослыми проявлениями акне. Очищение происходит с помощью ундециленоила глицина, который эффективно очищает, защищая при этом эпидермис от обезвоживания, восстанавливая флору кислотной мантии и регулируя выработку себума. Увлажнение в составе этого средства обеспечивают бетаин и аминокислота аргинин, которые защищают клетки от обезвоживания. А присутствующий аргинин способствует восстановлению поврежденной ДНК клеток, а также и активирует синтез коллагена и эластина. Фармацевт всегда придет на помощь в подборе подобных средств – главное, сообщите нам о своей проблеме», – вступает в разговор фармацевт Елена Бебре. Она добавляет, и это очень важно, что при коже, склонной к акне, исключено использование препаратов со спиртом, а также с маслом какао, вазелином и прочими тяжелыми маслами.

Дерматолог VCA Алена Соха при этом уточняет, что наряду с правильным уходом за кожей, предрасположенной к акне, важно не упустить момент, когда кожа сама или даже с вашей помощью не справляется с воспалением, и записаться к дерматологу. Акне надо лечить современными эффективными методами медицины, и чем раньше - тем лучше будет эффект.

Розацеа и псориаз – главное, не навредить!

С началом осени многим приходится еще решать проблемы дерматологического характера. Одним из самых распространенных дерматозов кожи у тех, кому за 30-35 лет, является розацеа.

«Так как наиболее распространенные триггеры этой проблемы — солнце, жара и влажность, то осенью вполне можно столкнуться с проявлениями розацеа. На щеках, носу, лбу и подбородке возникает покраснение; есть ощущение жжения, тепла или стянутости. Как вариант нередко появляются мелкие сосудистые сеточки. Подчас наблюдаются утолщение и бугристость кожи. Проявиться может в любом возрасте, и чаще от него страдают женщины. Однако у мужчин розацеа протекает в более тяжелой форме. Кожа на носу может опухнуть и стать бугристой… Что делать? Конечно, следует лечиться у врача-дерматолога, не дожидаясь развития симптомов.

Расширенные сосуды можно ликвидировать с помощью медикаментозной терапии и специальных лазеров и фототерапии, которыми, кстати, располагает наша клиника. Уход за кожей деликатный, нужны средства с мягким и деликатным эффектом. Фармацевты вам все помогут подобрать нужные средства», - советует врач Алена Соха.

«Подойдут средства с аллантоином, пантенолом, пробиотиками – очищайте кожу дважды в день теплой водой. Помните, что мыло не для вас, также как и средства с кислотами в высокой концентрации. Кожа скажет вам спасибо за регулярное увлажнение средствами с компонентами, восстанавливающими защитный барьер кожи, они поддерживают ее гидробаланс и уменьшают чувствительность. Для этого подойдут в составе препаратов церамиды, гиалуроновая кислота, сквалан, центелла и другие. Экстракты зеленого чая и ромашки – это мгновенное успокоение раздражений кожи. Приходите – в аптеке можно подобрать все индивидуально», – подчеркивает фармацевт Mēness aptieka.

В случае розацеа надо исключить из рациона острую и соленую пищу, а также спиртные напитки. Врач уточняет, что для мужской части населения осенью характерно прогрессирование себорейного дерматита — заболевания волосистой части головы, когда появляются зуд кожи и перхоть, жирнятся волосы. Нарушается баланс микрофлоры, что тоже требует своевременного вмешательства. В первую очередь дерматолог рекомендует использовать правильные шампуни для коррекции проявлений себорейного дерматита, которые доступны в аптеке без рецепта.

«Если же вы столкнулись с псориазом – не занимайтесь самолечением, – рекомендует врач. – Сейчас у нас, дерматологов, очень много возможностей помочь таким пациентам: от базовых противовоспалительных препаратов, которые комбинируют с правильным уходом за кожей до, например, возможности отправить человека на курс фототерапии, который тоже доступен у нас в центрах VCA. Фототерапия оказывает очень хорошее противовоспалительное действие на псориаз, а также витилиго, которое тоже может обостриться после летнего периода, особенно в случае любви к загару и отсутствия защиты от воздействия ультрафиолетового излучения».

Сухая, совсем сухая...

Чтобы кожа достойно встретила холода, сейчас стоит ее полюбить, то есть интенсивно поухаживать за ней подходящими средствами. При этом важно наладить питание, которое поможет организму справиться с теми же трещинами на пятках или шелушащейся кожей лица.

«Как дерматолог рекомендую есть побольше рыбы! Также при первых проявлениях сухости кожи, посоветовавшись с врачом и фармацевтом, использовать ненасыщенные жирные кислоты, такие как рыбий жир, масло ночной примулы, ненасыщенные жирные кислоты Омега-3, 6, 9 (например, масло криля). Это позволяет нам как бы напитать гидролипидную мантию кожи изнутри.

Обязательно стоит задуматься о приеме витамина D, дефицит которого в Балтийском регионе невозможно восполнить даже в летний период! Полезно сдать анализ – скажем, в Centrālā laboratorija, чтобы оценить ситуацию точно.

«Хочу добавить, что в аптеках много различных продуктов с витамином D – для взрослых и деток, главное – четко соблюдать инструкцию приема, не превышать рекомендованной дозировки. Витамин А, который тоже поможет коже восстановиться после летнего ультрафиолета и морской воды, советую чаще употреблять в виде салата из тертой моркови с каплей сливок, — улыбается фармацевт Елена Бебре. - При псориазе, акне, себорейном дерматите синтетические формулы витамина А (ретинол ацетамина) назначает только дерматолог: тут очень важны точность и персонализированность!»

Как стать моложе без волшебства?

Дерматолог Алена Соха поделилась информацией о том, что самая безопасная базовая процедура, которая для всех является рекомендованной и принесет пользу, — это фототерапия, или фотоомоложение. Этот инновационный метод, который есть в VCA, позволяет убрать с лица пигменты и разные пятна – все то, что мы заработали на коже лица за минувшее лето. В результате процедуры происходит синтез собственного коллагена, кожа начинает сиять.

А фармацевт Елена Бебре подсказывает, что после летнего сезона важно иметь кремы и средства для тела с церамидами (помогают поддерживать липидный барьер кожи), гиалуроновой кислотой (способствует удержанию влаги), глицерином (эффективный увлажняющий компонент), скваланом (смягчает кожу и помогает уменьшить потерю влаги) и пантенолом (способствует успокоению чувствительной и раздраженной кожи). В уход могут постепенно вводиться средства с ниацинамидом, витамином C, азелаиновой кислотой и другими активными компонентами, направленными на выравнивание тона кожи. Но не стоит использовать сразу несколько активных средств: слишком интенсивный уход может вызвать раздражение и дополнительно нарушить кожный барьер.