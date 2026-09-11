Не стерилизовать или не кастрировать

Эти процедуры положительно влияют на здоровье животного. Стерилизация снижает риск опухолей молочной железы у кошек и рака яичек у котов. Кроме того, такие питомцы менее склонны к агрессии и побегам из дома.

Часто купать

Кошки способны самостоятельно ухаживать за собой и могут умываться без помощи человека. Купание может вызывать стресс, и даже некоторые собаки не любят эту процедуру. Если ваш питомец испачкался, лучше использовать влажные салфетки. Если купание неизбежно, мойте только те части тела, которые действительно загрязнены.

Игнорировать визиты к ветеринару

Даже кошки, которые не выходят на улицу, должны получать вакцинацию. Жизнь в квартире не гарантирует, что ваш пушистый друг не заболеет. Рекомендуется показывать кошку ветеринару хотя бы раз в шесть месяцев.

Размещать растения в доступной для питомца зоне

Некоторые комнатные растения токсичны для кошек, и они могут не знать об этом. Если убрать все растения не получается, проверьте, не опасны ли они для вашего животного. Наиболее ядовитыми для кошек считаются азалии, нарциссы, алоэ, бегонии и каллы.

Кормить только сухим кормом

Сухой корм не может полностью удовлетворить голод питомца. Меню кошки должно включать влажный корм, который рекомендуется давать несколько раз в день. Полностью переходить на влажный корм не стоит, пусть сухой корм будет перекусом в течение дня.

Наказывать за плохое поведение

Кошки могут проявлять нежелательное поведение, если им не нравится их когтеточка или она расположена неудачно. Если питомец не использует лоток, это может сигнализировать о болезни или о том, что лоток ему не подходит. Наказывать за это нельзя, иначе вы рискуете получить испуганную и раздражительную кошку.

Заводить животное для маленького ребенка

Дети не должны оставаться наедине с кошками, так как могут причинить им вред. Громкие звуки пугают кошек, и они могут стать агрессивными. Если вы решили завести домашнего животного, следите за тем, как ваш ребенок взаимодействует с ним.

Игнорировать их право на уединение

Кошки, как и люди, нуждаются в укромном месте, где могут отдохнуть от общества. Убедитесь, что у вашего питомца есть комфортное и безопасное место, где он может спрятаться и поспать.

Кормить молоком

Котята должны пить молоко своей матери, а если это невозможно, замените его специальными молочными альтернативами. Это могут быть как средства, купленные у ветеринара, так и козье молоко или легкие сливки жирностью до 10%. Однако в подростковом возрасте у кошек происходит изменение, и они начинают вырабатывать меньше фермента, необходимого для усвоения молока. У взрослых особей может возникнуть непереносимость лактозы, и угощение молоком может привести к рвоте или поносу.

Удалять когти

Удаление когтей — это жестокая процедура, которая запрещена во многих странах. Во время операции животному ломают костяшки пальцев, а затем ампутируют их. После этого кошка может испытывать боль в лапах при ходьбе.