Для многих утро начинается с чашки кофе. Однако специалисты советуют сначала выпить обычной воды. Такая привычка помогает восполнить потерю жидкости за ночь, а некоторым людям — уменьшить неприятные ощущения в желудке после кофе.

Во время сна организм продолжает терять воду — в частности, с дыханием и потом. Поэтому гастроэнтеролог Лиза Ганджу из NYU Langone Health рекомендует пить воду вскоре после пробуждения, передает Verywellhealth.

Даже умеренное обезвоживание может отражаться на самочувствии, концентрации и способности принимать решения. При этом устраивать себе «водную нагрузку» утром не требуется.

Специалист по питанию Итан Балк считает, что для начала вполне достаточно примерно 240–470 мл воды.

Сначала вода, потом кофе

У такой последовательности может быть еще одно преимущество — для пищеварительной системы.

Вода способствует нормальной работе желудочно-кишечного тракта. Теплая вода может стимулировать работу кишечника и у некоторых людей облегчать утреннее опорожнение.

Кроме того, стакан воды перед кофе способен уменьшить дискомфорт, который некоторые испытывают из-за кислотности напитка.

Однако здесь все индивидуально. Есть люди, которые годами пьют кофе натощак и не испытывают никаких неприятных ощущений. У других кофе на пустой желудок может провоцировать изжогу, кислотный рефлюкс или ощущение кислоты и дискомфорта в желудке.

А кофе обезвоживает?

Умеренное употребление кофе само по себе не означает, что человеку обязательно требуется дополнительное количество воды. По словам Балка, одна-три чашки кофе в день для многих людей являются обычным количеством.

Гораздо важнее не ограничиваться единственным стаканом воды утром, а получать достаточно жидкости в течение всего дня. Нормальная гидратация необходима для пищеварения, физической активности, концентрации внимания и общего самочувствия.

Сколько воды нужно в день

В статье приводятся рекомендации Академии питания и диетологии США: женщинам — около 11,5 чашки жидкости в сутки, мужчинам — около 15,5 чашки. При этом индивидуальная потребность зависит от питания, физической активности, температуры воздуха и других факторов.

Так что менять кофе на воду вовсе не обязательно. Можно просто изменить последовательность: после пробуждения выпить стакан воды, а уже затем наслаждаться привычной чашкой кофе. Для некоторых людей такая простая утренняя привычка действительно может сделать начало дня комфортнее.