Нумерологи считают, что число дня рождения может подсказать качество, которое помогает человеку добиваться желаемого. Для расчета не нужны ни месяц, ни год рождения — достаточно найти в списке свое число.

Согласно нумерологическим представлениям, даты рождения сводятся к числам от 1 до 9, каждому из которых приписывают определенные черты характера и связь с одной из планет. Именно это сочетание сторонники нумерологии называют своеобразной «формулой успеха».

Родившиеся 1, 10, 19 и 28 числа — смелость

Ваш главный ресурс — решительность. Таким людям приписывают независимость, инициативность и стремление идти своим путем. Успех, согласно нумерологии, приходит тогда, когда они не боятся принимать смелые решения, рисковать и полагаться на собственные силы.

Родившиеся 2, 11, 20 и 29 числа — интуиция

Ваш козырь — умение чувствовать ситуацию. Считается, что представители этой группы хорошо замечают настроение окружающих и способны предугадывать развитие событий. Главное — научиться доверять собственным ощущениям и не позволять чужому мнению постоянно сбивать себя с выбранного пути.

Родившиеся 3, 12, 21 и 30 числа — оптимизм

Ваш «код успеха» — позитивный взгляд на жизнь. Этим людям приписывают общительность, жизнерадостность и способность вдохновлять окружающих. Чем сильнее они верят в успех и собственные возможности, тем легче увлекают за собой других.

Родившиеся 4, 13, 22 и 31 числа — упорство

Ваше главное качество — настойчивость. Таким людям важно не только начинать новые дела, но и доводить их до результата. Именно терпение и последовательность, согласно нумерологическим трактовкам, помогают им добиться гораздо большего, чем внезапные порывы и рискованные решения.

Родившиеся 5, 14 и 23 числа — любознательность

Ваш путь к успеху проходит через новые знания и опыт. Считается, что эти люди любят перемены, легко увлекаются неизвестным и постоянно ищут новую информацию. Чем больше они учатся и расширяют кругозор, тем больше возможностей перед ними открывается.

Родившиеся 6, 15 и 24 числа — сотрудничество

Ваш секрет — умение строить отношения с людьми. Представителям этой группы приписывают дипломатичность, стремление к гармонии и способность объединять окружающих. Поэтому наиболее серьезных результатов они часто достигают не в одиночку, а вместе с надежными партнерами и единомышленниками.

Родившиеся 7, 16 и 25 числа — самостоятельность

Таким людям, согласно нумерологии, особенно важно иметь пространство для размышлений. Они склонны глубоко анализировать происходящее и лучше принимают решения, когда на них никто не давит. Иногда именно возможность побыть наедине с собой позволяет им увидеть решение, которое другие не замечают.

Родившиеся 8, 17 и 26 числа — самодисциплина

Ваш главный инструмент — контроль над собой и своими решениями. Числу 8 традиционно приписывают амбициозность, стремление к материальной независимости и способность преодолевать трудности. Успех может прийти не сразу, зато последовательность и терпение способны дать устойчивый результат.

Родившиеся 9, 18 и 27 числа — разнообразный опыт

Ваш «код успеха» — не бояться пробовать новое. Путешествия, новые занятия, обучение и знакомства расширяют возможности представителей этой группы. Чем разнообразнее приобретенный опыт, тем проще им понять, в каком направлении двигаться дальше.

Конечно, нумерология не является научным методом прогнозирования характера или будущего человека. Поэтому подобные расчеты стоит воспринимать скорее как развлекательный способ взглянуть на свои сильные стороны, а не как руководство к принятию важных решений.