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8 растений, которые прекрасно растут в ванной комнате 0 46

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ванная комната

Зелень в ванной комнате выглядит необычно и привлекательно. Рассмотрим цветы, которые могут выдерживать повышенную влажность и недостаток света.

 

Общие правила размещения

Следующие советы помогут избежать неприятных ситуаций:

  • Без света не выживет ни одно растение, поэтому меняйте их или выносите на "прогулку" в соседнюю комнату;
  • Не ставьте горшки впритык к душевой кабине, раковине и полотенцесушителю;
  • Не используйте стиральную машинку в качестве тумбы для цветов;
  • Не размещайте растения вблизи вентиляционной решетки — большинство из них не любит сквозняки.

Растения для ванной комнаты

Эти растения практически не нуждаются в солнечном свете и прекрасно чувствуют себя в условиях повышенной влажности.

1. Папоротники

Из всех видов хорошо растут в темноте нефролеписы: Соната, Грин леди, Эмина, Бостонский и Сердцевидный. Папоротник лучше всего сажать в подвесное кашпо, чтобы он красиво спускался каскадом.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

2. Драцена Сандера

«Бамбук счастья» подходит для выращивания в темных помещениях. Ему нужно совсем немного искусственного освещения. Растет как в грунте, так и в воде. Не любит застоявшийся воздух и хорошо переносит сквозняки.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

3. Орхидея Фаленопсис

Это красивое и неприхотливое растение можно вырастить в ванной комнате. Орхидею обычно сажают в прозрачные горшки. Воздушные корни орхидеи впитывают влагу из воздуха, поэтому в частом поливе она не нуждается.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

4. Хлорофитум хохлатый

Этот «неубиваемый» раскидистый цветок способен выживать в любых условиях. Он обладает уникальными очищающими свойствами и накапливает воду про запас. Частый полив не требуется, ему достаточно влажного климата ванной комнаты.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

5. Замиокулькас

Это растение также называют долларовым деревом. Оно не любит прямые солнечные лучи, но в ванной ему потребуется искусственная подсветка. Перебои с поливом не страшны, так как оно накапливает влагу из воздуха и расходует её в случае недостатка.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

6. Калатея

Этот цветок предпочитает влажный воздух, поэтому отлично приживается в ванной комнате. Он хорошо развивается при температуре от +16 до +24 градусов. Часто поливать не стоит, чтобы не загнили корешки. Самые живучие сорта — Полосатая, Медальон, Шафранная.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

7. Плющ обыкновенный

Существует множество видов этого вьюнка. Для ванной подходят те, что с однотонной листвой. Пестрым видам нужен солнечный свет. В условиях повышенной влажности плющ достаточно поливать не чаще одного раза в неделю.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

8. Мох

Мхи можно выращивать в плоских емкостях или флорариумах. В влажном и теплом климате они не требуют дополнительного полива. Если мох начнет чернеть, его нужно вынести в комнату на просушку.

 

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

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