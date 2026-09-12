Зелень в ванной комнате выглядит необычно и привлекательно. Рассмотрим цветы, которые могут выдерживать повышенную влажность и недостаток света.
Общие правила размещения
Следующие советы помогут избежать неприятных ситуаций:
- Без света не выживет ни одно растение, поэтому меняйте их или выносите на "прогулку" в соседнюю комнату;
- Не ставьте горшки впритык к душевой кабине, раковине и полотенцесушителю;
- Не используйте стиральную машинку в качестве тумбы для цветов;
- Не размещайте растения вблизи вентиляционной решетки — большинство из них не любит сквозняки.
Растения для ванной комнаты
Эти растения практически не нуждаются в солнечном свете и прекрасно чувствуют себя в условиях повышенной влажности.
1. Папоротники
Из всех видов хорошо растут в темноте нефролеписы: Соната, Грин леди, Эмина, Бостонский и Сердцевидный. Папоротник лучше всего сажать в подвесное кашпо, чтобы он красиво спускался каскадом.
2. Драцена Сандера
«Бамбук счастья» подходит для выращивания в темных помещениях. Ему нужно совсем немного искусственного освещения. Растет как в грунте, так и в воде. Не любит застоявшийся воздух и хорошо переносит сквозняки.
3. Орхидея Фаленопсис
Это красивое и неприхотливое растение можно вырастить в ванной комнате. Орхидею обычно сажают в прозрачные горшки. Воздушные корни орхидеи впитывают влагу из воздуха, поэтому в частом поливе она не нуждается.
4. Хлорофитум хохлатый
Этот «неубиваемый» раскидистый цветок способен выживать в любых условиях. Он обладает уникальными очищающими свойствами и накапливает воду про запас. Частый полив не требуется, ему достаточно влажного климата ванной комнаты.
5. Замиокулькас
Это растение также называют долларовым деревом. Оно не любит прямые солнечные лучи, но в ванной ему потребуется искусственная подсветка. Перебои с поливом не страшны, так как оно накапливает влагу из воздуха и расходует её в случае недостатка.
6. Калатея
Этот цветок предпочитает влажный воздух, поэтому отлично приживается в ванной комнате. Он хорошо развивается при температуре от +16 до +24 градусов. Часто поливать не стоит, чтобы не загнили корешки. Самые живучие сорта — Полосатая, Медальон, Шафранная.
7. Плющ обыкновенный
Существует множество видов этого вьюнка. Для ванной подходят те, что с однотонной листвой. Пестрым видам нужен солнечный свет. В условиях повышенной влажности плющ достаточно поливать не чаще одного раза в неделю.
8. Мох
Мхи можно выращивать в плоских емкостях или флорариумах. В влажном и теплом климате они не требуют дополнительного полива. Если мох начнет чернеть, его нужно вынести в комнату на просушку.
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