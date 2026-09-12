Горничные отелей знают, как быстро и эффективно наводить чистоту. Они накопили множество практических советов, которые помогут сэкономить время. Вот несколько секретов уборки, которые можно применять в своем доме.

Совет 1: полотенце может быть эффективнее пылесоса

Частицы пыли накапливаются в любом помещении и продолжают циркулировать, если их не убрать. Это не значит, что нужно сдавать шторы в химчистку каждый месяц, достаточно просто очищать их от пыли.

Лучший способ очистить шторы - вытереть их тонким полотенцем для рук: оно достаточно тяжелое, чтобы смести пыль, но легкое, чтобы рука не утомлялась. Насадка на пылесосе для драпировок справляется с задачей хуже, так как не охватывает все уголки и складки. Лучше вытряхнуть пыль на пол, а затем пропылесосить его.

Совет 2: пылесосьте как профи

Возможно, вас учили начинать пылесосить с самой дальней части комнаты, но у горничных есть более эффективный метод: сначала пылесосите места с интенсивным движением, а затем пространство вокруг себя, чтобы пройти самые ходовые места дважды.

Совет 3: после пылесоса беритесь за швабру

Для идеальной чистоты нужна двухчастная уборка: сначала пылесосьте или подметайте, а затем мойте пол шваброй. Вам не нужны мокрые волосы на полу, а тряпкой их труднее удалить.

Начинайте с дальнего угла комнаты и постепенно двигайтесь к входной двери, чтобы не разносить пыль и мусор по уже вымытому полу. Здесь можно применять классическую схему.

Совет 4: салфетки из микрофибры

Откажитесь от махровых полотенец или тряпочек из полиэстера, так как они только разметают пыль. Микрофибра - лучший вариант. Или хотя бы тряпки из 100% хлопка, например, кусок старой наволочки или футболки.

Совет 5: лучшие чистящие средства - на кухне

Любимое чистящее средство профессионалов, вероятнее всего, есть и у вас - на кухне или в кладовой. Это сода на тряпочке, а также белый уксус и вода. Они хорошо очищают и даже удаляют мутность, оставленную другими чистящими средствами. Просто наполните пульверизатор раствором: 1 часть уксуса и 3 части воды, и используйте во время уборки.

Совет 6: зубная щетка

Вам не нужно чистить каждый сантиметр вашего дома зубной щеткой, но держать ее под рукой и использовать время от времени будет полезно. Например, для чистки крошечных щелей в ванной или нижних винтов унитаза. Обязательно добавьте этот полезный инструмент в ящик, где вы храните губки, тряпки, перчатки и чистящие средства.

Совет 7: ванная - в последнюю очередь

Профессиональные клинеры моют туалет и ванную в последнюю очередь по двум причинам: во-первых, раковину после уборки еще раз потребуется отчистить, во-вторых, по соображениям безопасности. Лучше всего начать со спальни, чтобы свести к минимуму перенос бактерий.

Совет 8: стены в санузлах

Здесь можно смело использовать самые активные моющие средства: опрыскать стены душа и туалета и оставить их на несколько минут. В это время чистите зеркала, горизонтальные поверхности и все остальное в комнате. Затем вернитесь и вымойте поверхности, и вам не придется прикладывать массу усилий.

Совет 9: делайте пометки

Заправить кровать опрятно и красиво - длительное занятие. Независимо от того, с какого угла вы начинаете, вы почти наверняка поймаете себя на том, что положили длинную сторону простыни на короткую сторону матраса. Поэтому горничные отмечают внутренние швы маркером для ткани, чтобы обозначить правый или левый углы.

Кристина Молодцова.