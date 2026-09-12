Детские желания меняются очень быстро. Как родителям понять, когда поддерживать мечты ребенка, а когда стоит притормозить?

Мечта, желание кем-то быть или обладать

Прежде чем начать "работать волшебником", стоит разобраться в терминах. Важно разграничить мечты, желания обладать чем-то и желания стать кем-то. Подарить ребенку красивую дорогую вещь легко, а вот помочь ему стать кем-то определенным — сложный и долгий процесс. Хорошо бы выяснить, что стоит за этой мечтой, какая потребность его души активизировалась.

** Ребенок мечтает о чем-то?

Разговаривайте с ним на доступном уровне. Спрашивайте: "Что для тебя значит эта мечта? Как изменится твоя жизнь, когда она сбудется?"

** Ребенок хочет кем-то стать?

Отлично. Спрашивайте, почему он хочет достичь этой вершины? Как он хочет себя ощущать? Можно поиграть с ребенком в ту профессию или статус, о котором он мечтает. "Как ты себе представляешь, каково быть доктором?" или "Ты стал чемпионом, что ты чувствуешь?".

** Ребенок хочет чем-то обладать?

Узнайте, что даст ему владение этой вещью. Одно дело, если пожарная машина нужна для игры в пожарного, а другое — чтобы повысить свою самооценку. Чувствуете разницу?

Нужно ли разграничивать мечту и желание? Есть ли разница вообще? Мечта отличается от желания объемом и силой. Желание — это то, что можно удовлетворить "здесь и сейчас". Мечта — это нечто более идеальное, принадлежащее миру идей и фантазий. Желание можно осуществить, а мечту можно "сбыть" или оставить в виде несбыточной идеи.

Четыре правила для родителей

1. "Зарегистрируйте" желание ребенка. Подтвердите, что вы его услышали. Не обязательно исполнять желание сразу — оно может потерять актуальность.

2. Спросите себя: "Почему для меня так важно исполнять желания ребенка?". Вы можете увидеть в нем себя и, исполняя его желания, радовать себя. Когда мы исполняем желание ребенка, мы чувствуем себя всемогущими и счастливыми.

3. Никакие желания не должны исполняться мгновенно — нужно, чтобы они "вылежались". Ребенку нужно взвесить плюсы и минусы обладания этим подарком.

4. Родители не должны быть лишь исполнителями желаний детей. Мы получаем удовольствие, когда добиваемся чего-то сами. Очень мало эффекта, если ребенку что-то падает с неба. Подумайте, как помочь ребенку поучаствовать в исполнении его желания.

Эти правила действуют с детьми любого возраста — важно говорить с ребенком на его уровне.

Школьники: увлечения и место в стае

Хорошо, если ребенок чем-то увлечен. В этом случае он понимает, что хочет и что ему нужно. Желания становятся кирпичиками в становлении его личности. Если желания — это подражание, родителям стоит быть внимательными к тому, от чего зависит популярность ребенка в классе.

Если у подростка появилось желание получить классное образование, нужно оценить, сколько это может стоить. Если семья может себе это позволить, то это можно рассматривать как инвестицию в ребенка. Если нет, не стоит жертвовать всем ради исполнения желания.

Бывает, ребенок становится воплощением мечты семьи. Важно отследить это бессознательное.

Если желание у ребенка настоящее, он будет активно заниматься им. Родителям нужно просто не мешать.

Это может быть сложно, но важно помнить, что поддержка не всегда нужна. Иногда достаточно просто не мешать.

Что делать, если...

* Ребенок мечтает стать тем, кем родители не хотят его видеть.

Если ребенок мечтает стать хулиганом, спросите: "Ты мечтаешь стать хулиганом, чтобы что?". Возможно, он хочет чувствовать себя крутым. Предложите альтернативы, как он может это сделать, не становясь хулиганом.

* Ребенок о чем-то страстно мечтал, а это не исполнилось.

Расслабьтесь: у него не будет травмы от того, что его желание не исполнилось. Важно, чтобы он понимал, что не все желания сбываются.

* Мальчик мечтает заниматься боевыми искусствами.

Убедитесь, что это истинная цель ребенка, а не желание угодить родителям.

* Малыш просит купить недорогие вещи.

Если это недорогие вещи, которые сделают ребенка счастливым, почему бы и не купить? Счастливые глаза ребенка делают счастливыми и родителей.

* Ребенок-школьник пишет виш-листы на день рождения.

Проанализируйте виш-лист. Возможно, часть из него — это расходные материалы, которые стоит купить без условий.

Подарить ребенку красивую дорогую вещь легко, а вот помочь ему стать кем-то определенным — сложный процесс. Важно выяснить, что стоит за этой мечтой.

* Ребенок мечтает стать самым-самым.

Будьте осторожны с реализацией его желаний. Если это входит в ваши планы, поддерживайте его. Если нет, не стоит жертвовать всем ради этого.

Один важный вопрос

Родители часто включаются в мечты детей, которые откликаются им. Если вам захотелось реализовать мечту ребенка, остановитесь и спросите себя: "Это ребенок хочет или я?".

Кстати, у нас в семье была история: муж предложил поехать в Диснейленд, но дети хотели другое. В итоге муж поехал с друзьями и был счастлив. Важно понимать, что иногда желания детей могут отличаться от наших.

Катерина Демина, детский психолог (katryndemina.ru)