Недосып, стресс или слишком солёный ужин — далеко не единственные причины мешков и тёмных кругов под глазами. Иногда они связаны с наследственностью и особенностями строения лица, а в некоторых случаях выраженная отёчность может быть сигналом проблем со здоровьем. Разбираемся, когда достаточно изменить привычки, а когда лучше обратиться к врачу.

Когда мешки под глазами должны насторожить

Если отёчность возникает время от времени после бессонной ночи, чаще всего причин для беспокойства нет. Другое дело, если она стала постоянной, появилась внезапно или сопровождается другими симптомами.

Отёки вокруг глаз могут наблюдаться при аллергии, заболеваниях щитовидной железы, нарушениях работы почек и некоторых других состояниях. Особенно важно обратиться к врачу, если отёк появился только с одной стороны, возникли боль, покраснение, необычное изменение цвета кожи или ухудшилось общее самочувствие.

Возможно, вы просто не высыпаетесь

Если проблем со здоровьем нет, стоит обратить внимание на образ жизни. Недостаток сна, хронический стресс и переутомление способны сделать тёмные круги и мешки гораздо заметнее.

Свой вклад могут вносить курение и частое употребление алкоголя. А у некоторых людей тёмные круги вообще практически не связаны с усталостью — причиной становятся наследственность, тонкая кожа, просвечивающие сосуды или особенности строения лица.

В последнем случае полностью избавиться от кругов с помощью домашних средств вряд ли получится.

Начните со сна

Самый простой совет одновременно остается одним из самых важных — высыпаться. Большинству взрослых требуется примерно 7–9 часов сна в сутки.

Полезно придерживаться относительно постоянного режима: ложиться и вставать примерно в одно время, проветривать спальню и чаще бывать на свежем воздухе.

Тем, кто проводит много часов перед монитором, стоит регулярно делать перерывы, чтобы дать глазам отдохнуть.

Нужно ли меньше пить?

Распространенный совет — при мешках под глазами сократить количество воды. Но специально ограничивать жидкость не стоит: обезвоживание тоже не идет на пользу ни организму, ни внешнему виду кожи.

Если же вы замечаете, что утром лицо сильнее отекает после солёного ужина или большого количества жидкости непосредственно перед сном, можно попробовать основную часть воды выпивать раньше в течение дня.

Постоянные выраженные отёки — повод не сокращать воду, а выяснить их причину вместе с врачом.

Осторожнее с ночным кремом

Принцип «чем больше крема, тем лучше» в области вокруг глаз не работает. Толстый слой плотного средства перед сном способен вызвать раздражение, а сам крем может попасть в глаза.

Наносить средство лучше тонким слоем и не слишком близко к ресницам, если производитель не рекомендует иное.

Поможет ли массаж?

Лёгкий массаж способен временно уменьшить ощущение отёчности. Но действовать нужно очень осторожно: кожа вокруг глаз тонкая, поэтому её не следует сильно давить или растягивать.

Можно мягко пройтись подушечками безымянных пальцев по костному краю глазницы от внутреннего уголка глаза к виску.

При сильной отёчности, воспалении, боли или заболеваниях глаз экспериментировать с массажем без консультации специалиста не стоит.

Как быстро убрать следы бессонной ночи

Если утром нужно срочно привести лицо в порядок, поможет прохладный компресс. Он способен ненадолго уменьшить отёчность и визуально сделать взгляд свежее.

Похожий кратковременный эффект могут дать охлаждённые чайные пакетики. Однако важно понимать: это косметическая мера, которая не устраняет причину тёмных кругов.

А вот с солевыми растворами и другими домашними рецептами лучше не экспериментировать — попадание таких средств в глаза может вызвать раздражение.

Если нужно просто замаскировать круги

Быстро скрыть следы усталости поможет консилер. Наносить его толстым слоем необязательно — зачастую небольшого количества средства достаточно.

Если круги имеют заметный синий или фиолетовый оттенок, сначала можно использовать подходящий цветовой корректор, а поверх него нанести консилер.

Не всё можно исправить кремом

Мешки и тёмные круги под глазами не всегда говорят о болезни. Иногда это следствие недосыпа и образа жизни, а иногда — индивидуальная особенность внешности.

Но если отёчность появилась внезапно, долго не проходит, становится всё сильнее или сопровождается болью, покраснением и другими необычными симптомами, маскировать проблему косметикой не стоит — лучше выяснить её причину вместе с врачом.