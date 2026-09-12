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Можно ли умываться хозяйственным мылом? 0 240

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мыло

Ранее не существовало альтернатив мылу, но можно ли сейчас умываться обычным мылом и как это скажется на состоянии кожи?

 

Кажется, что привычное гигиеническое средство, использовавшееся нашими мамами и бабушками, не должно вызывать вопросов. Однако один из первых уроков, который получает любой новичок в уходе за кожей, звучит так: «Никогда не умывай лицо хозяйственным мылом!» Запреты обычно основаны на том, что мыло нарушает липидный баланс кожи, сильно ее высушивая. Тем не менее, на практике это средство часто используется не только для стирки, но и в уходе за собой. Существует множество брендов, производящих мыло специально для лица, что говорит о том, что правило «без мыла» в некоторой степени зависит от интерпретации. Давайте рассмотрим плюсы и минусы умывания обычным мылом.

Начнем с положительных моментов:

Выраженный антибактериальный эффект. В эпоху коронавируса рекомендуется чаще мыть руки с мылом, и это также касается лица.

Борьба с прыщами. Поскольку любое мыло может подсушивать кожу, его можно использовать на воспаленных участках, хотя бы локально.

Удаление ороговевших клеток эпидермиса. Сухие участки кожи, попадая в слабую щелочную среду, легко и безболезненно отслаиваются.

Натуральный состав. В мыле обычно нет отдушек и косметических добавок, что исключает возможные аллергические реакции.

Заживление ран. Антибактериальные свойства мыла помогают уничтожать патогены, что ускоряет процессы роста новых клеток.

Pexels - https://www.pexels.com/ru-ru/

 

Однако есть и минусы:

Мыло уничтожает естественный защитный жировой слой. Поэтому после умывания необходимо наносить увлажняющий крем, а людям с сухой кожей не стоит злоупотреблять таким средством.

Высокий pH. Естественный рН кожи слегка кислый, в пределах 4-5, тогда как у большинства мыл он составляет около 9-10. Изменение рН кожи может вызвать раздражение, обезвоживание и сделать ее более чувствительной.

Потенциально опасно для жирной кожи. Подсушивание кожи может привести к тому, что она начнет выделять больше жира, что может вызвать появление черных точек.

Возможна аллергия на само мыло. Хотя это случается редко, рекомендуется сначала протестировать мыло на небольшом участке кожи и подождать 5 минут. Если нет покраснения и дискомфорта, можно продолжать.

Не имеет запаха! Для некоторых это может стать существенным аргументом против использования.

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