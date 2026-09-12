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Не нитраты: что на самом деле может сделать арбуз опасным 0 160

Люблю!
Дата публикации: 12.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арбуз
ФОТО: Freepik

Арбуз более чем на 90% состоит из воды и сам по себе считается безопасным продуктом. Однако даже красивый и спелый плод может стать причиной кишечной инфекции. Опасность нередко связана не с мякотью и даже не с пресловутыми нитратами, а с бактериями на кожуре, которые при разрезании легко попадают внутрь.

Опасность может находиться снаружи

На поверхности арбуза могут присутствовать болезнетворные бактерии, в том числе сальмонелла и кампилобактер. Они способны попасть на плод еще во время выращивания, а затем — при транспортировке, хранении или продаже.

Пока арбуз целый, микроорганизмы остаются снаружи. Но достаточно разрезать немытую кожуру ножом — и бактерии могут оказаться на мякоти.

Результатом может стать кишечная инфекция с диареей, тошнотой, рвотой, болью в животе, слабостью и повышенной температурой. Одно из наиболее опасных последствий — обезвоживание. Особенно тяжело его переносят маленькие дети, пожилые и ослабленные люди.

Стоит ли бояться нитратов

Нитраты часто называют едва ли не главной причиной отравлений арбузами. На самом деле они естественным образом присутствуют в растениях, а также поступают в них из удобрений.

Часть нитратов в организме может превращаться в нитриты. При значительном их количестве может нарушаться способность крови переносить кислород — развивается метгемоглобинемия.

Однако здоровому взрослому человеку обычно не стоит опасаться каждого съеденного арбуза из-за нитратов. В обычных количествах их поступление с пищей, как правило, не представляет серьезной опасности. Более уязвимы младенцы и некоторые группы людей с определенными заболеваниями.

Что делать, если после арбуза стало плохо

При появлении тошноты, рвоты или диареи одна из главных задач — не допустить обезвоживания. Пить лучше часто и небольшими порциями.

При выраженной рвоте и диарее могут использоваться аптечные растворы для пероральной регидратации. Они содержат воду, электролиты и глюкозу и помогают восполнять потерю жидкости и солей.

Обратиться за медицинской помощью необходимо при высокой температуре, нарушении сознания, сильной боли в животе, многократной рвоте, признаках обезвоживания, крови или черном стуле, а также если диарея долго не проходит. Особенно внимательно следует относиться к таким симптомам у детей и пожилых людей.

Как выбрать безопасный арбуз

Покупать арбузы лучше в местах организованной торговли, где соблюдаются условия хранения. Плоды, которые долго лежат непосредственно на земле или продаются в сомнительных условиях, лучше оставить продавцу.

Выбирайте целый арбуз без трещин, порезов и повреждений кожуры. Не стоит покупать заранее разрезанный плод, если вы не знаете, где и как его нарезали. По этой же причине лучше отказаться от предлагаемых продавцами кусочков «на пробу».

Перед разрезанием обязательно вымойте

Даже если вы не собираетесь есть кожуру, арбуз перед разрезанием необходимо тщательно вымыть под проточной водой и обсушить чистым полотенцем.

Нож и разделочная доска тоже должны быть чистыми. Особенно важно не использовать без предварительного мытья доску, на которой перед этим разделывали сырое мясо или птицу.

Разрезали — отправляйте в холодильник

После разрезания арбуз желательно как можно скорее убрать в холодильник. Скоропортящиеся продукты не следует держать при комнатной температуре более двух часов, а в жару безопасный промежуток становится еще короче.

Чаще всего опасность связана не с самим арбузом, а с тем, как его продавали, мыли, разрезали и хранили. Целая кожура, чистые руки и нож, тщательное мытье плода и своевременное хранение нарезанного арбуза в холодильнике значительно снижают риск неприятных последствий.

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#продукты #безопасность #питание #арбуз #гигиена #хранение #здоровье
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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