Знакомое ощущение «что-то не так» иногда возникает неслучайно. Интуиция помогает замечать неискренность, улавливать перемены в настроении окружающих и вовремя распознавать тревожные сигналы. Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака по силе внутреннего чутья.

12-е место — Овен

Овны чаще полагаются на скорость реакции и уверенность в себе, чем на едва заметные внутренние сигналы. Предчувствия у них тоже бывают точными, однако импульсивность порой мешает остановиться и прислушаться к себе.

11-е место — Козерог

Козероги привыкли доверять фактам, накопленному опыту и строгой логике, поэтому интуицию нередко отодвигают на второй план. Между тем их подсознательная оценка людей и обстоятельств может оказаться гораздо точнее, чем они предполагают.

10-е место — Телец

Тельцы хорошо чувствуют подходящий момент и замечают изменения в поведении окружающих. Особенно остро их интуиция работает в вопросах безопасности, денег и отношений с людьми, которым они доверяют.

9-е место — Стрелец

Стрельцы нередко принимают решения, ориентируясь на внутреннее чувство, и порой словно угадывают правильное направление. Однако природный оптимизм и самоуверенность могут заставить их принять желаемый сценарий за предчувствие.

8-е место — Лев

Львы хорошо считывают атмосферу и быстро замечают, когда слова человека расходятся с его настоящими намерениями. Сильнее всего их интуиция проявляется в отношениях и социальной жизни.

7-е место — Близнецы

Близнецы способны замечать множество мелких деталей, которые ускользают от внимания других людей, а затем быстро складывать их в единую картину. Поэтому их предчувствия часто оказываются результатом тонкой наблюдательности и быстрой работы ума.

6-е место — Весы

Весы хорошо разбираются в людях и легко улавливают напряжение или фальшь в общении. Они могут долго сомневаться в собственных выводах, но первое внутреннее ощущение нередко оказывается правильным.

5-е место — Дева

Девы замечают мельчайшие нюансы, поэтому их интуиция часто действует незаметно даже для них самих. Они способны почувствовать, что ситуация развивается не так, как кажется, задолго до появления очевидных доказательств.

4-е место — Водолей

Водолеи отличаются нестандартным мышлением и нередко предвидят развитие событий, когда остальные ещё не замечают никаких закономерностей. Их интуиция чаще проявляется в виде внезапных озарений и необычных идей.

3-е место — Рыбы

Рыбы считаются одним из наиболее чувствительных знаков Зодиака. Они легко улавливают настроение окружающих, распознают скрытые эмоции и нередко доверяют необъяснимым, но удивительно точным предчувствиям.

2-е место — Скорпион

Скорпионы обладают почти детективным чутьём на ложь, скрытые мотивы и неискренность. Они быстро чувствуют, когда собеседник чего-то недоговаривает, а их подозрения часто находят подтверждение.

1-е место — Рак

Первое место в рейтинге занимают Раки. Представители этого знака тонко чувствуют людей и окружающую атмосферу, а самые точные их предчувствия обычно связаны с близкими, отношениями и важными жизненными переменами.

По мнению астрологов, наиболее развитой интуицией обладают Раки, Скорпионы и Рыбы. Однако внутренний голос может подвести представителя любого знака, поэтому в важных ситуациях предчувствия лучше сопоставлять с фактами и здравым смыслом.